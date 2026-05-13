시각예술분야 지원 사업 일환 재단 지원 프로그램 거친 노혜리 작가 등 한국관 전시 참여

[헤럴드경제=한영대 기자] 두산연강재단은 9일부터 11월 22일까지 이탈리아 베니스 자르디니 공원에서 열리는 베니스비엔날레 제61회 국제미술전에서 한국관 후원사로 참여한다고 13일 밝혔다.

격년제로 열리는 세계 최대 미술 축제 베니스비엔날레는 1895년 시작돼 130년 이상의 역사를 지니고 있다. 올해 각 나라가 기획한 국가관 99개와, 총감독을 맡은 코요 쿠오가 고른 111명 작가들의 본전시로 구성됐다. 한국관은 해방공간을 주제로 1945년 해방 이후 현대에 이르기까지 한국 사회의 정치적 사건과 역사적 과도기를 조명한다.

두산연강재단은 시각예술분야 지원 사업 일환으로 올해 처음 한국관 후원에 참여했다. 또 두산연강재단의 신진작가 지원 프로그램 두산아트랩을 거친 노혜리 작가와 두산 큐레이터 워크숍 슈퍼바이저로 활동 중인 최빛나 예술감독은 이번 한국관 전시에 참여한다.

노혜리 작가는 2017년 두산아트랩을 통해 서울 종로구 두산갤러리에서 전시 경험을 쌓았다. 이번 전시에서는 연약한 재료의 속성과 불완전한 구조에 대한 탐구를 확장한 신작을 선보인다. 한국관 총괄 예술감독을 맡은 최빛나는 2016년 광주비엔날레 큐레이터, 2022년 싱가포르비엔날레 공동예술감독, 하와이 트리엔날레 2025 공동예술감독 등을 역임했다.

두산연강재단 관계자는 “그동안 함께 고민하고 성장해 온 작가들을 베니스비엔날레에서 만나게 돼 매우 뜻깊게 생각한다”며 “앞으로도 독창적인 작품 세계를 구축하며 새로운 예술 세계를 개척해 나가는 예술가들을 지속적으로 지원해 나가겠다”고 말했다.

한편, 1978년 설립된 두산연강재단은 장학 및 학술, 문화 사업을 지원하는 두산의 학술재단이다