문체부·교육진흥원 ‘2026 지역인문실천 프로젝트’ 10개 단체 선정…1억2000만~2억원 지원

[헤럴드경제=김현경 기자] 지역 사회 현안을 인문적 실천 활동으로 해결하고, 인문의 사회적 가치를 확산하기 위한 사업이 추진된다.

문화체육관광부는 인문 전담 기관으로 지정된 한국문화예술교육진흥원과 ‘2026 지역인문실천 프로젝트’ 신규 사업을 추진한다. 이를 위해 13일부터 6월 5일까지 사업을 운영할 전국 10개 기관을 공모한다.

이번 사업은 단순한 지식 전달 위주의 인문 강좌에서 벗어나 지역 주민과 인문 단체, 전문가 등이 협력해 지역 공동체가 직면한 다양한 사회적 문제를 직접 발굴하고 인문적 해법을 실천하는 데 중점을 둔다.

공모 지원 대상은 광역 단위 활동이 가능한 민간 단체와 기관이며, e나라도움(국고보조금통합관리시스템)에서 접수한다. 최종 결과는 6월 중 발표할 예정이다. 선정된 단체에는 사업 규모와 내용에 따라 각 1억2000만~2억원의 사업비를 지원한다. 참여 지역민 수 기준 3000명 이상~4000명 미만은 1억2000만원, 4000명 이상~5000명 미만은 1억6000만원, 5000명 이상은 2억원을 지원한다.

선정 단체는 문화재단, 대학, 민간 연구소, 인문활동가, 지역 주민 등 다양한 주체가 참여하는 ‘실천적 지역 인문 협력 체계’를 구축해 지속 가능한 지역 인문 생태계를 조성하는 구심점 역할을 맡는다.

핵심 과제로는 먼저 지역 사회가 직면한 현안을 인문적 관점에서 정의하고 주민들이 주체적으로 참여하는 ‘자율 설계형 실천적 지역 인문 프로젝트’를 기획·운영한다. 또한 지역 내 청년이 기록자가 돼 어르신의 삶을 기록하고 공유하는 ‘세대 교류 프로젝트’를 필수 사업으로 운영하게 된다.

문체부는 이번 사업을 통해 지역민 약 5만명 이상의 참여를 이끌어 인문학이 서재에 갇히지 않고 우리 삶과 지역 사회의 변화를 이끄는 실천적 동력임을 보여줄 계획이다.

문체부 정책 담당자는 “이번 사업은 주민이 인문 활동의 수혜자를 넘어 지역 변화를 유도하는 주체로 활동하는 데 큰 의미가 있다”며 “실천적 인문의 가치가 우리 사회의 다양한 문제를 해결하는 실질적인 동력이 되기를 기대한다”고 밝혔다.