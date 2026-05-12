[헤럴드경제=장윤우 기자] 배우 고소영이 포장도 뜯지 않은 샤넬 백을 꺼내 들며 충동구매 후회를 털어놨다.

12일 고소영의 유튜브 채널에는 ‘데뷔 35년 만에 처음으로 공개하는 인간 샤넬 고소영 옷방’이라는 제목의 영상이 올라왔다. 30년 넘게 모아온 명품으로 가득 찬 옷방을 공개한 자리였다.

고소영은 “군중심리에 휘둘려서 산 것도 많다”며 보라색 하트 모양 샤넬 백을 꺼냈다. 그는 “나도 하나쯤은 갖고 있어야 하나 불안했다. 안 갖고 있으면 뒤처지는 건가 싶었다”고 했다.

이어 “계속 눈에 보이고 알고리즘에 계속 뜨고 유명 인플루언서들이 예쁘게 들고 다니는 사진이 나오니까 나도 가스라이팅되는 건데 요즘은 그런 거 많이 안 보려고 한다”고 말했다.

고소영은 “이제는 보름 정도만 참으면 잊힌다”며 충동구매를 끊겠다는 뜻도 밝혔다.

핑크색 샤넬 비치웨어 세트도 공개했다. 고소영은 “해변에서 모래사장에 까는 게 너무 아까워서 한 번도 못 썼다”고 설명했다. 이어 “인스타용이다. 수영복 입고 누워서 모자 쓰고 사진 찍은 다음에 ‘야 빨리 모래 털어’라고 하는 거다”라며 “인스타 끊어버려야 된다”고 한숨지었다.

영상에는 엄마와 이모에게 물려받은 샤넬 백, 20대 초반 직접 번 돈으로 처음 산 버킨백 등도 등장했다.