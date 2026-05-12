재력가 남편 ‘수사 무마’ 청탁 정황 강남경찰서 수사·형사 라인 전원 교체

[헤럴드경제=김광우 기자] 서울경찰청이 금품을 받고 필라테스 강사 출신 방송인 양정원씨 관련 사기 사건을 덮었다는 의혹이 있었던 강남경찰서 수사·형사 라인을 전원 교체했다.

12일 연합뉴스에 따르면 서울경찰청은 2026년 상반기 경정급 정기인사를 발령했다. 강남서 신임 수사 1과장은 경북청에서 전입해온 손재만 경정이, 수사 2·3과장은 경기남부청에서 전입해 온 유민재·채명철 경정이 각각 맡게 됐다.

강남서 수사 1·2과는 양씨가 2024년 한 프랜차이즈 필라테스 학원의 가맹점주들로부터 사기 등 혐의로 여러 차례 고소당한 사건을 담당해 왔다.

점주들은 양씨의 상세 프로필과 함께 그의 학원 운영 노하우를 공유하겠다는 내용의 가맹 모집 홍보물에 속았다고 주장하고 있다.

이 과정에서 재력가로 알려진 양씨의 남편 이모씨가 강남서 수사1과 팀장이었던 A경감에게 향응을 제공하고, 부인 양씨에 대한 수사 무마를 청탁한 정황이 포착되면서 사건에 연루된 경찰들은 직위해제 되거나 감찰받고 있다.

형사 라인도 강서경찰서 형사1과장이 강남서 1과장으로, 용산경찰서 형사과장이 2과장으로 오면서 전격 교체됐다.

경찰은 강남서에서 수사 비위 사건이 불거진 이후 수사 부서에 근무하는 경정·경감들에 대상으로 ‘순환 인사’를 예고한 바 있다.

박성주 국가수사본부장은 11일 오전 정례 기자간담회에서 “근무 기간을 포함한 여러 내부 평가를 종합적으로 고려해 순환 인사를 실시할 계획”이라며 “종합적으로 검토해 향후 인사 시에도 주기적으로 적용할지 판단하도록 하겠다”고 말했다.