1개 사회적경제기업·기관 참여…체험·판매·홍보 부스 운영 친환경·공정무역 제품부터 주민 체험 프로그램까지 다채롭게 마련

[헤럴드경제=박종일 선임기자]구로구가 오는 16일 오전 11시 오류역문화공원(오류동역 4번 출구)에서 ‘2026 구로구 사회적경제 소셜마켓’을 개최한다.

이번 행사는 구로사회적경제사회적협동조합과 구로사회적경제통합지원센터가 공동 주최, 사회적경제에 대한 주민의 이해를 높이고 기업 간 교류와 협력을 촉진하기 위해 마련됐다.

올해 행사에는 구로구 관내 사회적경제기업 및 관련 기관 21개소가 참여해 친환경·공정무역 제품 등을 홍보하고 판매한다.

현장에서는 ▷전통주 체험 ▷친환경 방향제 만들기 ▷인형 꾸미기 ▷쿠키 아이싱 ▷커피박 활용 체험 ▷나만의 음원 만들기 등 다양한 체험 프로그램도 운영된다.

또 사회적기업, 협동조합, 자활기업, 공정무역 단체 등 다양한 사회적경제 조직이 참여해 홍보 및 상담 부스를 운영하며, 사회적경제에 대한 정보를 제공할 예정이다.

구는 이번 행사를 통해 사회적경제기업의 판로 확대를 지원, 주민들이 사회적 가치를 담은 제품을 직접 체험하고 합리적인 가격에 구매할 수 있는 기회를 제공할 것으로 기대하고 있다.

기타 자세한 사항은 구로구청 또는 구로사회적경제통합지원센터 누리집에서 확인할 수 있다.

구로구 관계자는 “사회적경제는 지역의 지속가능한 성장을 이끄는 중요한 기반”이라며 “앞으로도 주민들이 일상에서 사회적경제의 가치를 체감할 수 있도록 활성화에 힘쓰겠다”고 말했다.