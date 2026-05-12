5월 16일부터 7월 31일까지 조사원 가구 방문 방식으로 진행 지역 내 표본가구 성인 900명 대상, 건강행태 등 168개 문항 조사

[헤럴드경제=박종일 선임기자]중랑구가 오는 5월 16일부터 7월 31일까지 ‘2026년 지역사회건강조사’를 실시한다.

이번 조사는 질병관리청이 주관하고 경희대가 책임대학으로 참여하는 국가 승인 통계조사로, 지역 내 19세 이상 성인 900명을 대상으로 진행된다.

조사는 질병관리청 시스템을 통해 무작위로 선정된 표본가구를 대상으로 하며, 조사원 4명이 직접 가구를 방문해 1:1 면접 방식으로 실시한다. 조사원은 중랑구 조사원증을 패용하고 사전 안내문이 발송된 가구를 방문해 태블릿PC 기반 전자조사표를 활용해 조사를 진행한다.

조사 항목은 총 18개 영역 168개 문항으로 구성되며, 흡연·음주·신체활동·영양 등 건강행태를 비롯해 건강검진, 의료 이용, 노쇠 등 주민 건강 전반을 폭넓게 다룬다. 가구당 조사 시간은 약 20~30분 정도 소요된다.

이번 조사 결과는 지역 보건정책 수립과 맞춤형 건강사업 추진을 위한 기초자료로 활용될 예정이다.

중랑구 관계자는 “지역사회건강조사는 지역 실정에 맞는 보건정책을 마련하기 위한 중요한 기초자료”라며 “조사대상으로 선정된 주민께서는 지역 건강 증진을 위한 과정에 동참한다는 의미로 적극 참여해주시길 바란다”고 말했다.