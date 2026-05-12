[헤럴드경제=이원율 기자]“천국에서 다시 만나자. 사랑한다.” (김용분 씨의 배우자 오지환 씨)

김용분(76) 씨는 평생 나눔의 삶을 실천했다. 가정 안에서는 남편과 자식을 든든히 도왔고, 가정 밖에서는 요양보호사 자격을 따 이웃을 돌봤다. 미용 기술을 배워 10여년간 어르신들의 머리카락을 다듬어주기도 했다.

12일 한국장기조직기증원에 따르면 김 씨는 지난 3월6일 이대서울병원에서 간과 신장을 기증했다고 연합뉴스는 전했다.

지난 1월27일 뇌출혈로 쓰러져 병원으로 옮겨진 김 씨는, 안타깝게도 다시 의식을 되찾지 못했다.

그리고, 김 씨는 이런 마지막을 앞두고도 끝까지 숭고한 나눔을 실천한 것이다.

생전 김 씨는 남편 오지환 씨와 함께 세상을 등질 때 병든 사람을 살리면 좋겠다고 몇 차례 약속한 적이 있다고 한다.

오 씨는 “한 생명이 천하보다 귀하기에, 한 사람이라도 더 살리고 싶어 한 아내의 선한 마음을 따랐다”고 했다.

유족에 따르면 김 씨는 서울에서 6남매 중 장녀로 출생했다. 가정 형편이 어려워 일찍 학업을 내려놓고 생업 현장에 나섰다. 이후 20대 중반 남편 오 씨와 결혼, 3남매를 키웠다. 남편이 개척교회를 세우고 25년간 목사 생활을 하는 사이 든든한 조력자 역할도 했다.

남편 오 씨는 아내와의 가장 행복했던 기억으로 몇 년 전 해외에서 사는 딸 부부의 초대로 떠난 여행을 돌아봤다.

당시 딸 내외는 결혼식도 제대로 올리지 못했던 부모를 위해 바닷가에서 작은 결혼식을 열었다.

오 씨는 “못난 남편을 만나 경제적으로 부족하게 지내 마음이 너무 아프고 애절해 눈물만 난다”며 “여보, 꿈에서라도 한 번 만나고 싶다. 나중에 천국에서 다시 만나자. 사랑한다”고 마지막 인사를 건넸다.

뇌사 장기 기증자, 올해 들어 다시 증가 추세

한편 한국장기조직기증원에 따르면 지난달 30일까지 올해 누적 뇌사 장기 기증자는 145명이다. 이는 1년 전 같은 기간(114명)보다 27.2% 늘어난 숫자다.

국내 연간 장기 기증자 수는 2005년(91명)만 해도 100명을 밑돌았지만, 이후 꾸준히 우상향 곡선을 그리며 2016년에는 573명까지 늘었다.

다만, 지난해 뇌사 장기 기증자는 가장 많았던 2016년과 비교해선 적었다.

이런 가운데 올 들어 장기 기증자는 지난해와 견줘 증가하고 있어 ‘반등’ 가능성도 커졌다. 현재 추세라면 올해 장기 기증자는 400명이 넘을 수도 있다.