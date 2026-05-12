[헤럴드경제=장연주 기자] 가수 겸 배우 유선호가 KBS2 ‘1박2일 시즌4’에서 하차한다.

‘1박2일’ 제작진은 12일 “유선호가 오는 31일 방송을 끝으로 프로그램을 졸업한다”고 밝혔다.

그는 이날 방송에서 시청자들에게 마지막 인사를 전한다.

제작진에 따르면, 유선호는 마지막 녹화에서 “‘1박2일’은 내 20대의 전부”라며 “앞으로도 평생 함께할 든든한 형들을 얻어서 너무 좋고 감사하다”는 소감을 전했다.

그는 또 “‘1박2일’에서의 여행은 끝이 났지만, 앞으로도 평생 함께 할 든든한 형들을 얻어서 너무 좋고 감사하다”며 “아무것도 아닌 저를 사랑해주신 시청자분들께도 감사하다”고 밝혔다.

제작진은 “‘1박2일’의 젊은 피로 오랜 시간 프로그램을 빛내 준 유선호에게 진심으로 감사하다”고 말했다.

유선호는 지난 2022년 12월 합류해 프로그램 최초의 2000년대생 고정 멤버로 활약했다.

‘1박2일’로 2023년 KBS 연예대상에서 쇼·버라이어티 부문 신인상과 당시 멤버였던 연정훈, 김종민, 문세윤, 딘딘, 나인우와 단체로 대상을 받은데 이어, 2025년엔 쇼·버라이어티 부문 우수상을 차지했다.

한편, 유선호는 1박2일 하차 후 본업에 집중할 예정이다. 그는 오는 13일 개봉하는 영화 ‘교생실습’과 6월9일 디큐브 링크아트센터에서 개막하는 뮤지컬 ‘그날들’로 활동을 이어간다.

대한민국 대표 리얼 야생 로드 버라이어티 ‘1박 2일 시즌4’는 매주 일요일 오후 6시10분 방송된다.