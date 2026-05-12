만성질환 관리 필요한 65세 이상 대상…스마트밴드·혈압계 등 맞춤형 대여 건강정보 앱 연동해 비대면 관리…보건소 전문가 맞춤형 상담 제공

[헤럴드경제=박종일 선임기자]서울 성북구가 인공지능(AI)·사물인터넷(IoT) 기술을 활용한 어르신 건강관리 사업 참여자 600명을 모집한다.

대상은 만성질환 관리와 생활 습관 개선이 필요한 성북구 거주 65세 이상 어르신이다. 참여자는 사전건강평가를 통해 건강위험요인을 확인한 뒤 개인별 건강상태에 따라 스마트밴드, 체중계, 혈압계, 혈당계 등을 선별 대여받는다.

참여 어르신은 측정한 건강정보를 스마트폰 앱과 연동해 관리하게 되며, 성북구보건소 전문가는 해당 정보를 바탕으로 비대면 맞춤형 건강관리 서비스를 제공한다.

이 사업은 올해로 4년째를 맞은 성북구 대표 스마트 건강관리 사업이다. 성북구는 사업을 지속 운영하며 어르신들의 만성질환 예방과 건강생활 실천을 지원해 왔다고 설명했다.

성북구보건소 관계자는 “AI·IoT 기반 어르신 건강관리사업이 4년째를 맞아 맞춤형 건강관리 서비스를 더욱 강화하고, 스마트 기술을 활용한 건강관리 지원을 지속적으로 확대하겠다”고 말했다.