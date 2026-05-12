31일 ‘바다의 날’ 맞아 첫 활동 개시

포스코가 해양환경공단과 무인도서 해양 환경 개선을 위한 정화 활동에 나선다.

포스코는 지난달 22일 해양환경공단과 ‘민간과 함께하는 무인도서 해양환경 개선을 위한 업무협약(MOU·사진)’을 체결하고, 민관 협력을 통한 지속가능한 해양 생태계 보호 모델 구축에 나섰다고 12일 밝혔다.

양측은 ▷무인도서 및 인근 해역 정기 정화 활동 ▷민·관 합동 해양정화 캠페인 ▷해양환경 개선을 위한 대국민 인식 제고 활동 등을 공동으로 추진할 계획이다.

특히, 이번 협약을 계기로 포스코 클린오션봉사단은 기존 포항·광양 등 사업장 중심의 활동 범위를 경상·전라 지역 무인도서까지 넓힌다. 첫 행보로 오는 31일 ‘바다의 날’을 앞두고 포항 구만리 인근 무인도와 전남 고흥 삼도 등지에서 대대적인 정화 활동을 전개할 예정이다.

포스코 클린오션봉사단은 2009년 발족한 포스코 임직원 재능봉사단으로, 현재까지 2만4000여 명이 참여해 누적 2468톤의 해양쓰레기를 수거했다.

해양환경공단은 국내 유일의 해양환경 전문 공공기관으로, 2023년부터 무인도서 해양쓰레기 수거 사업을 추진 중이다.

포스코는 민관 협력을 통해 바다 사막화 방지를 위한 ‘트리톤 어초’ 설치와 바다숲 조성 사업도 지속하고 있다. 트리톤은 포스코와 포항산업과학연구원(RIST)이 철강 생산공정의 부산물인 철강슬래그를 활용해 개발한 인공어초다. 철, 칼슘 등 미네랄이 풍부해 해조류 성장을 촉진하고 생태계 복원 및 종 다양성 보존에 이바지하고 있다. 서재근 기자