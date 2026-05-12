1분기 총매출 3.2조·영업익 1978억 ‘동반 성장’ 백화점 본업 경쟁력 강화·자회사 체질개선 성과 첫 분기 배당 결정…“주주·기업가치 향상 지속”

[헤럴드경제=강승연 기자] ㈜신세계가 1분기 매출과 수익을 모두 대폭 끌어올리며 역대 최대 실적을 달성했다. 백화점은 물론, 패션·뷰티·면세점 등 자회사도 체질 개선이 뒷받침되며 성장을 견인했다.

백화점 본업의 힘…매출·영업익 ‘역대 최대’

㈜신세계는 1분기 연결 기준 총매출이 3조2144억원, 영업이익은 1978억원으로 집계됐다고 12일 밝혔다. 전년 동기 대비 각각 11.7%, 49.5% 성장하며 분기 기준 역대 최대 기록을 세웠다. 고환율, 고유가 등 불안정한 대외 여건 속에서 백화점 본업 경쟁력 제고를 통한 성장 전략이 통했다는 설명이다.

백화점 사업은 1분기 매출이 전년 동기 대비 13.0% 늘어난 2조257억원을 기록했다. 같은 기간 영업이익은 30.7% 증가한 1410억을 달성했다. 매출과 영업이익 모두 사상 최대치다. 주요 점포에 대한 투자와 브랜드 포트폴리오 정비, 트렌디한 팝업스토어 유치가 성과로 이어졌다.

지난 2년간 리뉴얼을 마친 신세계 강남점은 명품·미식 부문에서 세계적인 수준의 콘텐츠를 선보이고 있다. 신세계 본점은 ‘더 헤리티지’의 신규 개관과 함께 ‘더 리저브’·‘디 에스테이트’ 재단장을 통해 국내 최고 수준의 명품 백화점으로 자리 잡았다. 부산·대구·대전·광주 등 모든 출점 지역에서 ‘1번점’ 자리를 확고히 하고 있다.

외국인 관광객도 성장 동력이 됐다. 본점의 1분기 외국인 고객 매출은 전년 동기 대비 140% 신장했다. 전점의 외국인 매출액은 전년 대비 2배가량 늘며 연 매출 1조원을 넘어설 것으로 기대된다.

회사 관계자는 “올해 대구신세계 전관 리뉴얼을 시작으로 각 점포별·상권별 최적의 브랜드 라인업, 차별화된 콘텐츠를 바탕으로 성장을 이어갈 계획”이라고 전했다.

자회사도 수익성 개선…성장 전망에 첫 분기 배당 실시

연결 자회사들도 역대급 실적을 이끌었다.

신세계인터내셔날의 1분기 영업이익은 148억원으로 전년 동기 대비 5배 이상(452.6%) 급증했다. 매출액은 2956억원으로 15.7% 신장했다. 수입 패션 부문(+35.2%)과 수입 코스메틱 부문(+20.0%)이 두 자릿수 이상 성장했다.

면세점 사업을 전개하는 신세계디에프는 영업이익 106억원을 기록하며 흑자 전환했다. 매출액도 5898억원으로 전년 동기 대비 5.0% 확대됐다. 인천국제공항 T2 구역 임차료 감면 혜택 종료에 따른 임대료 증가에도 불구하고 개별관광객 타깃 마케팅, 경쟁력 있는 K-콘텐츠 도입 등 효과를 봤다. 지난달 인천공항 DF2 구역 철수를 마무리해 수익성은 더 개선될 것으로 보인다.

정유경 회장의 배우자인 문성욱 사장이 지난해부터 직접 챙기기 시작한 신세계라이브쇼핑도 두 자릿수 성장 실적을 올렸다. 1분기 매출액은 전년 동기 대비 10.7% 증가한 898억원, 영업이익은 29.8% 늘어난 74억원을 달성했다. 자체·프리미엄 패션 브랜드가 약진하며 실적을 뒷받침했다.

신세계센트럴은 1분기 매출액과 영업이익이 988억원, 260억원을 기록했다. 각각 11.4%, 17.1% 늘며 성장세를 지속했다. 자주(JAJU) 사업을 양수받은 신세계까사는 영업이익이 13억원으로 1200% 확대됐다. 매출도 1114억원으로 78.8% 급증했다.

㈜신세계는 이날 이사회를 열고 첫 분기 배당을 실시하기로 결의했다. 배당 기준일은 오는 29일이다. 배당금은 보통주 1주당 1300원으로, 총 114억원 규모다.

회사 관계자는 “어려운 대외 여건 속에도 적극적인 경영체질 개선과 전략적인 투자를 바탕으로 외형은 물론 수익성까지 대폭 성장했다”며 “앞으로도 적극적인 주주환원 정책을 통해 주주가치를 제고하고 기업가치 향상을 위한 지속적인 투자와 체질 개선을 이어갈 것”이라고 말했다.