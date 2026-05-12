▶한국마사회 <임원 및 지역본부장> ▷ 미래전략본부장 겸 경영지원본부장 추완호 ▷ 영남지역본부장 엄영석 ▷ 제주지역본부장 유병돈 <실처장급> ▷ 비서실장 정만군 ▷ 홍보실장 유병욱 ▷ 기획조정처장 이길훈 ▷ 미래혁신처장 류원상 ▷ ESG경영처장 황보석 ▷ AX추진단장 장경민 ▷ 정책지원처장 박인호 ▷ 경마기획처장 여학수 ▷ 경마운영처장 마정석 ▷ 제주경마사업처장 전병준 ▷ 제주목장장 최용호 ▷ 지사 운영모델 정립TF 단장 홍용범 <부장 및 지사장급> ▷ 홍보부장 김병춘 ▷ 브랜드총괄부장 박화중 ▷ 국민소통부장 남근호 ▷ 기획총괄부장 고윤정 ▷ 예산관리부장 원대권 ▷ ESG경영부장 유인정 ▷ 데이터관리부장 전은영 ▷ 경영지원부장 최영상 ▷ 경마기획부장 이재천 ▷ 국제사업부장 김태형 ▷ 경마운영부장 류준호 ▷ 공정관리부장 김성률 ▷ 서울고객안전부장 김정연 ▷ 공원화사업추진TF부장 이윤선 ▷ 방송기획부장 양호준 ▷ 말복지부장 송희은 ▷ 말등록부장 나준일 ▷ 제주육성지원부장 강지영 ▷ 시흥지사장 강정훈
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