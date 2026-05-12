[헤럴드경제=조용직 기자] ㈜골프존(대표 박강수)이 11~31일 3주간 모바일 광고 플랫폼 기업 티앤케이팩토리(TNK Factory)와 함께 복권 이벤트를 진행한다고 12일 밝혔다.

골프존 혜택존 이벤트인 이번 복권 이벤트는 골프존 모바일 앱에서 회원 로그인 후 참여할 수 있다.

우선 17일까지 골프존 스크린골프 라운드 후 스코어카드를 확인하면 버디 기록에 따라 복권을 지급하고, 무작위 추첨 등을 통해 상품권, 몬스터지 골프 파우치, 굿보이스 골프거리측정기, 버크 퍼터 퓨어 등 경품을 증정한다.

18일부터 31일까지는 복권을 개봉한 참여자들 중 무작위 추첨 등을 통해 상품권, 벤제프 버킷햇, 엠지캐디 골프거리측정기, 버크 퍼터 퓨어 중 한가지 상품을 제공한다.

골프존 관계자는 “골프존 앱을 더욱 재미있게 이용할 수 있도록 실용적인 골프 용품 위주로 이번 복권 이벤트를 준비했다”라며 “앞으로도 티앤케이팩토리와 함께 참여형 이벤트를 지속적으로 선보이며 다양한 앱 사용 경험을 제공할 예정이다”라고 밝혔다.