신약개발·CDMO·미용의료 집중 투자 “액티브 전략으로 초과수익 추구”

[헤럴드경제=문이림 기자] 현대자산운용은 ‘UNICORN 코스닥바이오 액티브’ 상장지수펀드(ETF)를 12일 상장했다고 밝혔다.

‘UNICORN 코스닥바이오 액티브’ ETF는 ‘FnGuide K-바이오 밸런스드 지수’를 비교지수로 삼고, 장 상황에 따라 비중을 조절하는 액티브 운용 전략을 취한다.

바이오 산업을 신약개발 , 위탁생산·위탁개발생산(CMO·CDMO), 미용의료, 전통제약 등 4대 핵심 섹터로 나눠 시장 국면에 따라 섹터별 투자 비중을 탄력적으로 조정해 초과수익을 추구할 계획이다.

현대자산운용은 국내 바이오 기업들의 글로벌 경쟁력을 긍정적으로 평가하고 있다. 최근 국내 바이오텍의 기술 수출과 글로벌 제약사 대상 라이선스 아웃 사례가 꾸준히 늘고 있어서다. 이에 기술력과 사업 경쟁력을 기반으로 한 종목 선별이 중요하다는 게 회사의 설명이다.

해당 ETF는 이날 기준 올릭스, 알지노믹스, 보로노이, 오름테라퓨틱 등을 7%대 비중으로 편입하고 있다.

조상현 현대자산운용 주식운용본부장은 “바이오 산업은 시장이 좋다고 모든 기업이 함께 오르는 구조가 아니라 기술력과 제품군, 임상 단계, 기술 수출 가능성 등에 따라 기업별 성과 차이가 크게 나타나는 분야”라며 “강소기업펀드와 코스닥벤처펀드 등 중소형주 공모펀드를 운용하며 축적한 역량을 ETF에도 접목해 차별화된 성과를 내겠다”고 말했다.

현대자산운용은 ‘UNICORN SK하이닉스밸류체인 액티브’ ETF 이후 1년 6개월 만에 신규 상품을 선보인다. ‘UNICORN SK하이닉스밸류체인 액티브’의 1개월 수익률은 전날 종가 기준 57.05%을 기록했다.