[헤럴드경제=정찬수 기자] 이랜드월드가 전개하는 뉴발란스가 브랜드 앰버서더 아이유와 함께한 ‘써니 레이니 컬렉션(Sunny Rainy Collection·사진)’ 신규 화보를 12일 공개했다.

급변하는 여름철 날씨에 유연하게 대응할 수 있는 기능성 제품군을 담았다. 무더위를 식혀주는 쾌적한 기능성 소재 반팔티, UV 차단 기능 제품, 갑작스러운 비에도 쾌적함을 유지하는 발수 가공 소재 바람막이 등으로 구성됐다. 자연의 생동감을 표현한 핸드라이팅 그래픽과 다채로운 컬러를 적용해 일상은 물론 여행·야외 활동에 활용할 수 있다.

화보에서 아이유가 선보인 ‘써니 레이니 일러스트 반팔티’는 소로나 쿨(SORONA COOL) 기능성 소재를 적용했다. 이 밖에 초경량 바람막이와 길이 조절이 가능한 디테쳐블 팬츠, 트렌디 감성의 데님 쇼츠 등으로 구성했다.

이랜드 뉴발란스 관계자는 “브랜드 앰버서더 아이유와 함께 제안하는 이번 컬렉션을 통해 올여름 자신만의 색다른 스타일링을 완성하길 바란다”고 말했다.