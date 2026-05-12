[헤럴드경제=채상우 기자] 광주 시내에서 흉기 피습을 당한 여고생을 구하려다 중상을 입은 고등학생에 대해 지자체가 의사상자 지정을 추진한다.

12일 광주 광산구에 따르면, 구는 지난 5일 새벽 광산구 월계동 흉기 살인 사건 당시 피해 여학생을 구조하려다 다친 고교생 A(17)군에 대한 의사상자 인정 절차를 직원으로 추진 중이다.

A군은 지난 5일 오전 0시11분쯤 광산구 월계동 한 대학교 인근 인도에서 장모씨(24)가 귀가하던 여고생 B양(17)을 흉기로 찔러 살해하려던 당시, 건너편에서 비명 소리를 듣고 현장에 달렸다. 장씨는 A군도 흉기로 공격한 뒤 현장에서 도주했다.

A군은 크게 다쳐 대학병원에서 긴급 수술을 받았으며 다행히 생명에는 지장이 없는 상태다. A군과 B양을 서로 다른 고등학교에 다녔으며 모르는 사이였다.

광산구는 A군이 숨진 B양을 도우려고 했던 만큼 의사상자 지정 요건을 갖춘 것으로 판단하고 있다. 의사상자는 지방자치단체가 직권으로 신청할 수 있으며 심사를 통해 정부가 인정한다. 의사상자가 되면 치료비와 보상금 등을 지원받을 수 있다.

한편, 경찰이 시행한 장씨에 대한 반사회적 인격장애(사이코패스) 검사 결과에서는 사이코패스가 아닌 것으로 나왔다.