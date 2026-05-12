[헤럴드경제(동해)=함영훈 기자] 2020년대 초반부터 강력한 바가지 단속으로 신뢰받는 상거래를 정착시키고 생활물가의 과도한 변동을 차단해온 동해시가 최근 유가 급등·물가 불안과 관련, 생활물가, 에너지, 지역 상권 등을 중심으로 종합 점검 및 거래환경 개선에 나섰다.

특히 선수단과 가족, 관광객 등 수만명이 몰릴 것으로 예상되는 강원도민체전 개최가 한달 앞으로 다가오면서, 경제, 환경 분야에서 전방위적인 점검이 진행되는 상황이다.

동해시는 장바구니 물가와 직결되는 주요 생필품 가격 동향을 상시 점검하고, 필요 시 가격 정보를 공개하는 등 시장·상점가 중심의 현장 모니터링을 이어가고 있다.

또, 관내 주유소 판매가격과 유통질서를 점검하고, 공공부문 에너지 절약 실천과 시민 참여 캠페인을 통해 유가 상승이 교통비·난방비 등 생활비 전반으로 번지는 속도를 늦추겠다는 방침이다.

지역상권과 소상공인 부담을 덜기 위한 대응도 점검 대상에 포함됐다.

앞서 동해시는 비상경제 태스크포스(TF)를 가동하고 물가안정 조치 등을 추진해 왔으며, 이번 현장 점검은 고유가 국면에 맞게 기존 대응을 보완하는 후속 조치라는 설명이다.

시는 고유가·물가 상승 장기화 시 원가 상승과 소비 둔화가 겹칠 수 있다고 보고, 소상공인·자영업자 애로사항을 파악해 판로 지원과 경영 안정 대책, 취약계층 보호 조치 등을 연계해 나가기로 했다.

앞서 동해시는 코로나 팬데믹이 잦아들 무렵부터 6대 해수욕장 등의 바가지 근절을 위해 엄격한 점검과 시정조치를 지속적으로 벌여왔다. ▶헤럴드경제 2023년 7월 10일 ‘바가지 발본색원 선언, 동해시..’ 보도