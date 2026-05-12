- 충남형 탄소중립포인트제 ‘탄소업슈’…참여 대상 도내 생활권자까지 확대

[헤럴드경제= 이권형기자] ‘충남형 탄소중립포인트제 탄소업슈’가 도내로 출퇴근 하는 생활권자까지 대상을 확대 운영한다고 12일 밝혔다.

탄소업슈는 기후위기 대응과 탄소중립 생활 속 실천 문화 확산을 위한 정책으로, 누구나 쉽게 실천할 수 있는 다양한 온실가스 감축 활동에 대해 포인트를 지급하고, 이를 최대 10만원까지 지역화폐로 환급해 주는 방식이다.

도는 이번 참여 대상을 확대 외에도 실천 항목을 에너지, 수송, 폐기물, 홍보 등 총 17개로 구성해 선택의 폭을 넓혔다.

참여는 스마트폰 기종에 따라 플레이스토어나 앱스토어에서 ‘탄소업슈’를 검색해 앱을 설치하고, 회원가입만 하면 된다.

포인트 적립은 텀블러 사용, 대중교통 이용, 자전거 타기, 장바구니 사용, 음식물 남기지 않기 등 일상적인 탄소중립 활동을 사진으로 인증하면 된다.

적립된 포인트는 1포인트당 1원의 가치로 환산되며, 연간 최대 10만원의 혜택을 시군별 지역화폐로 받을 수 있다. 지급은 상·하반기 연 2회에 걸쳐 이루어진다.

지급 방식도 기존 ‘1만원 단위 지급’ 방식에서 ‘1만원 이상이면 전액 지급’으로 기준을 완화해 참여자들의 편의성과 체감 혜택이 더욱 높아질 전망이다.

이 뿐만 아니라 농협은행의 협조를 받아 대출금리 우대(최대 0.1%p 인하)와 환전 수수료 감면 등 다양한 금융혜택도 추가로 지원한다.

지난해 시범 운영에서는 4만 8000여 명에게 총 2억 3000만 포인트를 지급했으며, 약 8만톤의 온실가스를 감축하는 성과를 거뒀다.

이는 도민의 생활속 탄소중립 실천이 기후위기 대응과 지역 경제 활성화라는 선순환 구조로 이어질 수 있음을 입증했다

도는 앞으로 누리소통망(SNS)과 지역 축제, 환경교육 프로그램 등 온오프라인 홍보를 강화하고 농협중앙회, 새마을회, 농어촌공사 등 유관기관과의 협력을 강화해 참여 기반을 넓혀 나갈 계획이다.