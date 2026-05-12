북촌전통공예체험관, 5월부터 16개 공방 참여 전통공예 체험 운영...갓 키링 제작·직기 체험·도자기 수리 등 신규 프로그램 도입

[헤럴드경제=박종일 선임기자]종로구는 북촌전통공예체험관(북촌로12길 24-5)에서 오는 5월부터 16개 공방 장인이 참여하는 46개 전통공예 체험 프로그램을 운영한다.

올해는 기존 체험 프로그램에 더해 공예 기법을 보다 깊이 있게 경험할 수 있는 신규 프로그램도 추가됐다. 갓 모양 키링 제작, 직기(직물을 짜는 기계) 체험, 도자기 수리 체험 등이 대표적이다.

프로그램은 요일별로 운영된다. 조각보 팔찌와 호패 만들기, 단청문 컵받침 제작, 자개 소품 만들기, 전기물레 체험, 비단댕기 키링 제작, 가락지 매듭팔찌 만들기 등 다양한 전통공예 콘텐츠를 만나볼 수 있다.

특히 북촌 한옥 공간 안에서 실제 장인들의 설명과 시연을 들으며 직접 작품을 만들어볼 수 있다는 점에서 관광객의 호응을 얻고 있다.

체험관은 설과 추석 당일을 제외하고 연중 운영되며, 예약은 서울시 공공서비스예약 사이트를 통해 선착순으로 진행된다. 자세한 내용은 북촌전통공예체험관으로 문의하면 된다.

북촌전통공예체험관은 북촌을 찾는 주민과 국내외 관광객이 전통 공예를 가까이에서 체험할 수 있는 공간이다. 지난해에는 약 6만7000 명이 방문했다.

이곳에서는 매듭, 한지, 직조, 규방, 옻칠, 천연염색 등 분야별 장인들이 상시 체험 프로그램을 운영하고 있으며, 지역 예술가를 위한 교육·전시 공간이자 주민 무더위쉼터로도 활용되고 있다.