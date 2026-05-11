[헤럴드경제(부산)=정형기 기자] BNK부산은행은 11일 KOSPI200 지수 변동에 따라 최고 연 4.3%의 수익률을 기대할 수 있는 ‘BNK지수연동 정기예금 3차’를 출시했다. 이 상품은 만기 유지 시 원금을 보장하면서, KOSPI200 지수 변동에 따라 추가 수익을 기대할 수 있다.

이번 상품은 기초자산 가격이 일정 수준을 초과할 경우 수익이 제한되는 일반적인 낙아웃(Knock-Out) 구조 없이 지수 상승 구간에 따라 수익을 기대할 수 있는 구조를 적용했다. 금리는 최저 연 2.5%부터 최고 연 4.3%의 만기 이율을 제공하며 가입기간은 12개월로 오는 20일까지 부산은행 영업점을 통해 가입할 수 있다.

가입 대상에는 제한이 없으며 최소 가입 금액은 100만 원 이상이다. 단, 모집한도 200억원 소진 시 판매는 조기 종료될 수 있다.

장인호 부산은행 개인고객그룹장은 “지난 4월 출시한 ‘BNK지수연동 정기예금’ 1차 상품이 고객들의 높은 관심 속에 조기 완판을 기록한 데 힘입어 재출시됐다”면서 “앞으로도 고객 자산 관리와 안정적인 투자 수요를 충족할 수 있는 다양한 금융상품을 지속적으로 선보이겠다”고 말했다.