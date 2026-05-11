신규 개발사업 발굴부터 공동법인 설립까지 협력

[헤럴드경제=윤성현 기자] ㈜한화 건설부문이 부동산 개발사업 경쟁력 강화를 위해 증권사들과 손잡았다. 기존 시공 중심 수주 구조를 넘어 금융과 개발을 결합한 사업 발굴 체계를 구축하겠다는 구상이다.

㈜한화 건설부문은 지난달 말 서울 중구 장교동 한화빌딩에서 키움증권, 한국투자증권, 삼성증권과 각각 ‘부동산 개발사업 공동 추진을 위한 업무협약(MOU)’을 체결했다고 11일 밝혔다.

이번 협약은 마스턴투자운용과의 협력에 이어 금융 파트너십을 증권사로 확대한 것이다. 한화 건설부문은 금융기관과의 협력을 통해 개발사업 발굴과 추진 역량을 강화한다는 방침이다.

협약에 따라 각 사는 신규 개발사업 발굴부터 공동 법인 설립까지 우량 프로젝트 추진을 위해 협력한다. 한화 건설부문은 사업 초기 기획부터 준공 이후 운영까지 개발 전 과정에서 증권사들과 협업 체계를 구축할 계획이다.

역할도 나뉜다. 한화 건설부문은 설계와 시공을 총괄하고, 증권사들은 부동산 금융 전문성을 바탕으로 재무적 리스크 관리와 자문, 자금 주선, 자기자본 투자 등을 맡는다.

㈜한화 건설부문은 이번 협약을 통해 금융과 시공이 결합된 의사결정 체계를 마련하고, 사업 구조 설계 단계부터 리스크를 선제적으로 관리할 수 있을 것으로 보고 있다. 이를 바탕으로 개발사업의 수익성도 높인다는 계획이다.

윤성호 ㈜한화 건설부문 개발사업본부장은 “금융과 시공의 결합을 기반으로 안정적인 사업 구조를 구축하고, 지속 가능한 성장 기반을 강화해 나가겠다”고 말했다.

한편 ㈜한화 건설부문은 최근 서울역 북부역세권 복합개발 사업을 비롯해 수서역 환승센터, 잠실 스포츠·MICE 복합공간 조성 사업 등 대형 복합개발 사업을 중심으로 개발사업 보폭을 넓히고 있다.