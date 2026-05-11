경남 지역 아파트 시장이 창원을 중심으로 상승 흐름을 이어가는 가운데 신규 분양 단지의 분양가도 점차 높아지는 모습이다. 건설 원가 상승과 공사비 부담 확대 등이 분양가 상승 요인으로 꼽힌다.

부동산R114에 따르면 창원시 아파트 매매가격은 최근 11개월 연속 상승세를 기록했다. 월별 기준으로는 2025년 7월 0.18%, 9월 0.17%, 10월 0.25%, 11월 0.28%, 12월 0.26%를 기록했으며, 2026년 들어서도 1월 0.36%, 2월 0.51%, 3월 0.21%로 상승 흐름이 이어졌다.

창원시 아파트 3.3㎡당 평균 분양가는 2024년 982만원에서 2025년 1,437만원으로 상승했으며, 2026년에는 2,346만원을 기록했다.

국토교통부 실거래가 공개시스템에 따르면 오는 9월 입주 예정인 창원센트럴아이파크 분양권은 현재 3.3㎡당 평균 3,529만원 수준에서 거래되고 있다. 성산구 용호동 용지더샵레이크파크 역시 3.3㎡당 3,368만원 수준에 거래되고 있다.

업계에서는 원자재 가격과 인건비 상승, 대외 불확실성 등에 따른 공사비 부담이 이어지면서 신규 분양가 상승 압력이 당분간 지속될 가능성이 있다고 보고 있다.

이 가운데 태영건설은 경상남도 창원시 마산합포구 자산동 일원에 ‘메트로시티 자산 데시앙’을 공급할 예정이다. 단지는 지하 2층~지상 33층, 총 12개 동, 1,250가구 규모로 조성된다. 이 가운데 전용면적 59㎡~84㎡, 739가구가 일반분양 물량이다.

교육환경으로는 단지 인근에 무학초등학교가 위치해 있으며 마산중, 마산고 등도 도보권에 있다. 교통 여건으로는 마산고속버스터미널, KTX 마산역, 서마산IC 등을 차량 약 15분 내 이용할 수 있다. 또 부산 부전역에서 김해 장유역을 거쳐 창원 마산역까지 연결되는 부전-마산 복선전철 개통이 예정돼 있으며, 가덕도 신공항 고속화철도와 창원형 트램 사업 등도 추진 중이다.

생활 인프라로는 롯데마트, 이마트, 신세계백화점, 창원NC파크, 마산의료원, 창원제일종합병원 등이 차량 10분 내외 거리에 위치해 있다. 무학산과 추산근린공원도 인접해 있으며 일부 세대에서는 마산항 조망이 가능하다. 인근 마산해양신도시에는 3만3,089㎡ 규모의 ‘D.N.A 혁신타운’ 조성이 계획돼 있다.

단지 내에는 영화관 형태의 커뮤니티 시설을 비롯해 실내 스크린 테니스장, 피트니스센터, 실내 골프연습장, 탁구장, 사우나, 카페형 도서관, 스터디룸, 키즈플레이 공간, 코인 세탁소, 카케어존 등 다양한 커뮤니티 시설이 조성될 예정이다. 설계 측면에서는 라인별 2대의 엘리베이터를 적용했으며 단지 전체를 평지형으로 구성한 점이 특징이다.

청약 일정은 11일 특별공급을 시작으로 12일 1순위, 13일 2순위 청약이 진행된다. 당첨자 발표는 19일이며, 정당계약은 6월 1일부터 4일까지 진행될 예정이다.

견본주택은 경상남도 창원시 마산합포구 오동동에 마련되며 입주는 2029년 1월 예정이다.