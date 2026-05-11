허페이·하얼빈 방문 이차전지·소비재 기업 투자유치 활동

[헤럴드경제(광양)=박대성 기자] 광양만권경제자유구역청은 11일부터 15일까지 5일간 중국 안후이성 허페이(合肥)와 헤이룽장성 하얼빈(哈尔滨)을 방문해 이차전지 및 소비재 분야 투자유치 활동을 전개한다고 밝혔다.

이번 투자유치 주요 활동은 허페이에서 광양만권에 이미 공장을 지은 동보식품 방문을 비롯해 이차전지 잠재적 투자기업 밀착 투자 상담을 진행하게 된다.

또한 안후이성과학 및 기업가 협회와 업무협약 체결을 하고 하얼빈으로 이동해서는 헤이룽장성 기업 약 50개 사를 대상으로 한 광양만권경자청(GFEZ) 투자설명회 개최 및 투자협약 체결 등을 추진할 방침이다.

방문 첫날인 11일 구충곤 광양만권경제청장은 허페이에서 10여 년 전 광양만권에 투자한 경험이 있는 안후이 동보식품 리홍웨이 대표와 간담회를 갖고 K-브랜드 활용 식품 투자 방안 및 한국·일본 시장 수출 동향을 청취할 예정이다.

광양만권경제자유청 관계자는 “이번 활동 기간에 공산당 기관지 인민일보 온라인 매체인 인민망(人民网) 한국지사와 협력해 광양만권의 뛰어난 투자 환경을 중국 전역에 홍보할 방침”이라고 말했다.