최근 잇따른 공장 화재는 우리 사회에 묵직한 질문을 던진다. 첨단 산업이 밀집된 대규모 생산시설에서 발생한 화재는 단순한 사고를 넘어 대규모 인명과 재산 피해로 이어지며 국가산업 안전체계 전반에 대한 점검을 요구하고 있다.

문제는 화재가 더는 ‘예측 불가능한 재난’이 아니라는 점이다. 소방청의 건축물 화재 통계에 따르면 최근 10년간 건축물 화재는 연평균 2만5000건 수준으로 큰 변화가 없지만 인명과 재산 피해는 오히려 증가하는 추세다. 특히 최근 5년 새 재산 피해는 약 30% 이상 증가하며 화재의 대형화, 고위험화가 매우 뚜렷하게 나타나고 있다. 단순히 화재 발생 건수만으로 현재의 위험 수준을 판단하기 어려운 이유가 여기에 있다. 이는 단순히 화재 발생 건수가 문제가 아니라 위험의 ‘형태’가 달라지고 있어서다. 리튬배터리와 같은 고위험 에너지원, 대형화·복합화된 건축물 구조, 가연성 마감재 사용 등 위험요소가 결합하면서 한 번의 화재가 대형 재난으로 확대되고 있다. 실제 주요 대형 화재 사례를 살펴보면 대부분 ‘고위험 발화→초기 대응 실패→급속 확산→피난 실패’라는 공통된 경로를 따르고 있다. 결국 핵심은 ‘초기 대응 실패’다. 화재에는 반드시 골든타임이 존재하고, 이 사이에 통제되지 않거나, 시간을 놓치게 되면 걷잡을 수 없이 확산된다. 화재관리의 단계는 일반적으로 ‘예방→대비→대응→복구’로 구분되지만 기존 대응 중심 체계만으로는 골든타임을 안정적으로 확보하는 데 한계가 있다. 초기 통제가 실패할 경우 피해 규모는 기하급수적으로 커질 수밖에 없다.

이제는 화재 대응의 패러다임을 바꿔야 한다. 화재 사고를 ‘대응’ 중심에서 ‘예방’과 ‘대비’ 중심으로 전환해야 하며, 더 나아가 화재위험에 능동적으로 대처하기 위한 예측기술 도입도 필요한 시점이다. 인공지능과 각종 센서를 활용한 조기 위험 감지, 화재 초기에 자동으로 작동해 화재를 제어하는 소화시스템, 건축물의 시공 및 유지관리 단계에서 화재 확산을 원천적으로 차단하는 기술이 유기적으로 결합될 때 비로소 피해를 근본적으로 줄일 수 있다. 앞으로의 화재안전은 단순한 진압능력만이 아니라 사전에 위험을 인지하고 통제할 수 있는 예방 역량에 의해 결정될 것이다.

정책적 대응 역시 함께 변화해야 한다. 고위험 에너지원에 대한 체계적인 관리 기준을 마련하고 기존 건축물의 화재안전 성능을 단계적으로 보강하며 건축자재에 대한 관리체계도 더 강화해야 한다. 특히 기존 대형 건축물은 새로운 제도 적용의 사각지대에 놓여 있는 경우가 많은 만큼 실효성 있는 지원정책과 기술개발이 반드시 병행돼야 한다. 현장의 현실을 반영한 제도 개선 없이는 근본적인 안전 확보도 어려울 수밖에 없다.

이러한 기술과 제도는 단순한 연구성과나 정책과제에 그쳐서는 안 된다. 화재를 ‘발생 이후 대응하는 재난’이 아니라 ‘사전에 관리 가능한 위험’으로 전환하는 핵심 수단이 돼야 한다. 결국 미래의 화재안전은 사전에 얼마나 위험을 예측하고 차단하느냐에 달렸다.

화재는 반복되고 있으며 피해는 점점 더 커지고 있다. 이는 더는 ‘예외적 사고’가 아니라 우리 사회가 해결해야 할 구조적 문제임을 의미한다. 이제는 선택의 문제가 아니다. 화재에 대한 정책 및 기술적 접근 방식이 근본적으로 전환되지 않는다면 우리는 같은 사고를 반복하게 될 것이다.

화재 대응의 패러다임 전환, 지금이 그 출발점이다.

문병섭 한국건설기술연구원 연구부원장