[헤럴드경제=정대한 기자] 치킨 프랜차이즈 제너시스BBQ 그룹이 카자흐스탄에 진출하며 본격적으로 중앙아시아를 공략한다고 11일 밝혔다.

BBQ는 카자흐스탄 최대 도시인 알마티 남부에 있는 대형 쇼핑몰 ‘메가 알마아타’에 ‘메가 알마아타점’을 열었다. 매장은 약 78㎡ 규모다. 메가 알마아타 쇼핑몰 2층 푸드코트에 QSR(퀵서비스레스토랑) 타입으로 들어섰다. 골든 프라이드 치킨과 양념치킨·치킨버거를 비롯해 떡볶이·퐁듀에 치킨을 찍어 먹는 메뉴도 구성했다.

알마티는 카자흐스탄 최대 도시이자 실질적인 경제 중심지로, 외식·유통 산업이 발달한 지역이다. BBQ가 입점한 메가 알마아타 쇼핑몰은 중앙아시아 최대급 복합 쇼핑몰 중 하나다. 연간 방문객이 1000만명에 달하는 핵심 상권이다.

BBQ는 알마티를 시작으로 카자흐스탄 전역으로 사업 확대에 속도를 낸다. 상반기 중 현지 주요 상권을 중심으로 20개 매장을 차례대로 오픈하고, 3분기 수도 아스타나에도 진출할 예정이다. 연말까지 현지 100개점 개설이 목표다.

한편 BBQ는 현재 미국·캐나다·중남미·유럽·아시아 등 전 세계 57개국에서 700여 개 매장을 운영 중이다. 멕시코와 브라질 등 중남미 주요 국가로도 사업을 확대할 계획이다.