[헤럴드경제(부산)=정민혜 기자] 한국해양진흥공사(해진공)는 11일 해운 금융 전문 인력을 양성하기 위해 ‘해양금융 기초 과정’ 교육생을 모집한다고 밝혔다.

이번 교육은 이달 11일부터 22일까지로, 해운·항만·물류·조선·금융 등 유관 업계 종사자 중 교육생의 지원 동기와 직무 관련성 등을 종합적으로 평가해 30명을 선발할 예정이다. 신청은 금융투자교육원 누리집을 통해 할 수 있으며 중소기업 재직자를 우대한다.

선발된 교육 대상자는 이달 29일 전자우편 등 개인 연락처를 통해 안내할 예정이다. 이번 교육은 해운금융에 대한 실무 전문성을 갖춘 인력을 양성하기 위해 해진공과 한국금융투자협회가 협업해 운영한다. 교육은 6월 8일부터 7월 24일까지 매주 금요일 총 7회에 걸쳐 서울 여의도 금융투자교육원에서 오프라인 강의로 진행될 예정이다.

교육과정은 ▷해운산업 시황 분석 ▷선박금융 ▷관련 법률 및 세제 이슈 등 현업에서 바로 활용 가능한 내용으로 구성돼 해운금융에 대한 이해와 실무 역량 향상에 실질적인 도움이 될 것으로 기대된다.

한편 해진공은 지난 8일부터 오는 29일까지 매주 금요일 총 4회에 걸쳐 부산국제금융센터(BIFC)에서 ‘해운·항만·물류 과정’ 교육도 진행하고 있다.