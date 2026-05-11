[헤럴드경제=민성기 기자] ‘링’, ‘나선’ 등의 공포소설로 잘 알려진 일본 작가 스즈키 고지(鈴木光司·본명 鈴木晃司)씨가 8일 도쿄의 한 병원에서 68세를 일기로 별세했다고 아사히 신문 등이 10일 보도했다.

1957년 5월 13일 일본 시즈오카현 하마마쓰시에서 태어난 고인은 게이오대 불문과를 졸업한 후 1990년 소설 ‘낙원’으로 제2회 일본 판타지소설 대상 우수상을 수상하며 등단했다.

1991년 공포소설 3부작 중 1편인 ‘링’을 통해 비디오테이프에 의한 저주의 확산이라는 참신한 설정을 선보여 큰 인기를 끌었다.

‘링’은 1998년 나카타 히데오(中田秀夫) 감독에 의해 영화화됐고, 미국 할리우드에서도 리메이크됐다. 특히 흰옷을 입은 길고 검은 머리의 사다코가 TV 화면에서 기어나오는 장면은 당시 큰 충격을 줬다. 피투성이 장면이 아니라 서서히 궁지에 몰려가는 전개와 심리 묘사 등이 세계적으로 인기를 끌며 ‘J-호러’ 붐의 시초가 됐다. 1999년 한국에서도 리메이크판이 제작돼 일본판 링보다 먼저 개봉했다.

1995년 링의 속편인 ‘나선’으로 요시카와 에이지 문학신인상을 받았고, 2008년작 ‘엣지’로 2013년 미국의 심리서스펜스·공포소설 상인 ‘셜리 잭슨상’을 받았다. 지난해 3월 약 16년 만의 신작 호러 ‘유비쿼터스’를 출간했다.

교사인 아내 대신 두딸을 오전 9시에 어린이집에 데려다주고, 오후 5시에 데려오는 생활을 이어간 ‘문단 최강의 육아 아빠’로도 유명했다. 가사와 육아 경험을 담은 에세이 등도 집필했다.