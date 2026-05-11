[헤럴드경제=이원율 기자]베냐민 네타냐후 이스라엘 총리는 10일(현지시간) 이란에서 우라늄이 제거되지 않으면 전쟁도 끝나지 않을 것이라고 밝혔다. 미국과 이란이 종전 협상을 이어가고 있는 와중이다.

네타냐후 총리는 이날 미 CBS 시사 프로그램 ‘60분’(60 Minutes) 인터뷰에서 이란 밖으로 고농축 우라늄이 나가고, 이란의 우라늄 농축 시설 또한 해체돼야 한다며 이같이 말했다고 연합뉴스가 전했다.

국제 핵 감시 단체들은 이란이 폭탄급의 고농축 우라늄을 970파운드(약 440㎏)가량 보유한 것으로 추산하고 있다.

네타냐후 총리는 “우리는 (이란 전쟁에서)핵 능력을 많이 약화시켰다”고 했다.

이어 다른 나라에 있는 이란 대리 세력과 이란의 미사일 제조 능력 또한 상당 부분 약화됐다고 평가했다. 하지만 네타냐후 총리는 우라늄과 핵 시설이 여전히 이란에 있는 만큼 해야 할 일이 남아있다며, 이란 내 고농축 우라늄이 제거되지 않으면 전쟁을 계속할 것이라고 시사했다.

다만, 핵 협상이 타결되지 않으면 어떻게 할 수 있느냐는 물음에는 구체적인 답변을 피했다.

네타냐후 총리는 “이란 우라늄 문제 해결에 대한 시간표를 제시하지 않을 것”이라면서도 “이란 우라늄 제거는 엄청나게 중요한 임무”라고 했다.

“이란, 핵시설 해체 요구 거부”

이런 가운데, 양측 사이 험악한 분위기는 계속 이어질 것으로 보인다.

이날 월스트리트저널(WSJ) 보도에 따르면 이란은 미국의 종전 제안에 대한 답변에서 향후 20년간 우라늄 농축을 중단하고 핵시설을 해체하라는 요구사항을 거부했다고 연합뉴스는 보도했다.

이란이 이날 중재국 파키스탄을 통해 미국에 보낸 수 페이지 분량 공식 답변서에서 미국의 핵시설 해체 요구를 거부했다고 사정에 정통한 소식통들이 전했다.

다만, 현재 이란이 보유한 고농축 우라늄 일부는 희석하고 나머지는 제3국으로 이전하겠다는 입장을 밝힌 것으로 알려졌다. 이란은 또 협상이 결렬되거나 미국이 추후 합의에서 이탈하면 국외로 이전한 우라늄을 반환한다는 ‘보장’을 요구했다고 소식통들은 덧붙였다.

대신 이란은 미국이 이란 선박 및 항만에 대한 봉쇄를 해제하면 호르무즈 해협을 점진적으로 개방하고, 이후 30일간 핵 문제를 논의하는 방안을 제안한 것으로 전해졌다.