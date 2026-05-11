고베 소고기·디저트 등 미식 유명 야경 명소와 일본 3대 온천 보유 5월 24일까지 취항 기념 프로모션

[헤럴드경제=김명상 기자] 제주항공이 인천~고베 노선을 신규 취항하며 일본 간사이 지역 접근성을 확대한다.

제주항공은 6월 11일부터 인천~고베 노선을 매일 운항한다고 밝혔다. 해당 노선은 인천국제공항에서 오후 1시 35분 출발해 고베공항에 오후 3시 15분 도착하고, 복편은 오후 4시 15분 출발해 오후 6시 15분 인천국제공항에 도착하는 일정으로 운영된다.

고베는 오사카, 교토와 함께 간사이 지역을 대표하는 도시로, 개항 이후 형성된 다양한 음식문화가 특징이다. 고베 소고기와 베이커리 문화가 대표적이며, 고베 포트타워와 메리켄 파크, 누노비키 로프웨이 등에서 야경 관광이 가능하다. 일본 3대 온천으로 꼽히는 아리마 온천도 주요 관광 자원이다. 롯코산 정상에 위치한 고베골프클럽은 1903년 개장한 일본 최초의 골프장으로 알려져 있다.

일본 외무성과 통계청에 따르면 고베가 속한 효고현의 여권 보유율은 2024년 기준 약 20%다. 일본 46개 도도부현 중 7번째로 높은 수준으로 일본인의 한국 방문 수요가 발생할 가능성도 높다.

제주항공은 신규 취항을 기념해 프로모션을 진행한다. 5월 24일까지 항공권을 구매하고 앱 수신 동의 후 이벤트에 응모하면 3만 J포인트를 제공하며, 항공권과 기내식, 수하물 관련 할인 쿠폰도 함께 지급한다. 상세 정보는 제주항공 홈페이지에서 확인할 수 있다.