전국 34개 지역본·지부 현장 전문가 위촉 누적 평가 1000건 이상 직원 등 포함 데이터 평가모형에 현장 경험 결합

[헤럴드경제=홍석희 기자] 중소벤처기업진흥공단은 경남 진주 본사 대회의실에서 ‘기업평가 전문인력 마스터 발대식’을 열었다고 11일 밝혔다.

이번 발대식에서는 전국 34개 지역본·지부에서 기업평가 경험이 풍부한 내부 직원 47명이 기업평가 전문인력으로 위촉됐다. 위촉 인력에는 석·박사급 인력과 누적 평가 건수 1000건 이상을 보유한 직원 등이 포함됐다.

중진공은 정책자금 융자사업 등 중소기업 지원사업을 추진하는 과정에서 유망 중소벤처기업을 선별하기 위해 자체 평가체계를 운영하고 있다. 재무성과나 신용도가 아직 충분하지 않더라도 성장성과 기술력을 갖춘 기업을 발굴하기 위해 데이터 기반 평가모형을 고도화해 왔다.

이번 기업평가 전문인력 제도는 데이터 기반 평가모형에 현장 평가 경험을 결합해 평가 전문성과 신뢰도를 높이기 위한 취지로 마련됐다. 선발된 전문인력은 향후 1년 동안 현장에서 축적한 평가 경험을 조직 내부에 공유하고, 후배 직원 대상 멘토링과 현장 교육을 맡는다.

이들은 중소기업 현장에서 확인한 애로사항을 발굴해 지원사업과 연결하는 역할도 수행한다. 중진공은 이를 통해 지역본·지부별 평가 편차를 줄이고, 기관 전반의 기업 선별 역량을 높인다는 계획이다.

중진공은 기업평가가 정책자금 지원의 출발점이라는 점에서 평가 인력의 전문성과 청렴성을 함께 강화하겠다는 방침이다. 이날 발대식에 참석한 전문인력들은 공정한 업무 수행과 청렴 의지를 다짐했다.

강석진 중진공 이사장은 “중소기업 지원의 출발점은 공정하고 신뢰할 수 있는 기업평가”라며 “데이터 기반 평가 시스템과 마스터의 현장 전문성을 바탕으로 평가체계를 더욱 고도화하고, 현장에 필요한 지원이 적기에 이뤄지도록 하겠다”고 밝혔다.