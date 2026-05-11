[헤럴드경제(부산)=정형기 기자] 부산시는 11일부터 오는 6월 7일까지 ‘제12회 부산 창업아이디어 경진대회’의 참가자를 모집한다고 밝혔다. 지난 2015년 시작돼 올해로 12주년을 맞이한 이 대회는 부산의 대표적인 창업 입문 행사다.

시가 주최하고 (재)부산기술창업투자원과 부산 지역 11개 주요 대학이 공동 주관하며, 한국장학재단이 협력하는 이 대회는 시 9대 전략산업 및 혁신기술 분야의 창업 아이디어를 가진 전국 대학(원)생 및 고교생(학교 밖 청소년 포함)이라면 누구나 참가할 수 있다.

참가 희망자는 2~6명이 팀을 구성해 6월 7일까지 부산창업포털(www.busanstartup.kr)을 통해 참가 신청을 하면 된다. 부산시 9대 전략산업은 ▷디지털 테크 ▷에너지 테크 ▷바이오 헬스 ▷미래 모빌리티 ▷융합부품 소재 ▷라이프 스타일 ▷해양 ▷금융 ▷⑨문화관광 등이다.

대회는 서류심사와 아이디어 멘토링 프로그램, 예선심사, 기업설명활동(IR) 피칭 컨설팅을 거쳐 오는 10월 개최 예정인 ‘플라이 아시아(FLY ASIA) 2026’와 연계해 본선 대회에서 최종 수상팀을 가리게 된다. 시상규모도 지난해 10개에서 15개 팀으로 확대하고, 총상금도 6150만원에서 7350만원으로 상향해 참가자 지원을 강화했다.

지난해에는 서울대학교 ‘딱맞아목재’ 팀이 ‘인테리어 업체를 위한 목공 모듈화 솔루션’ 아이템으로 대상을 받았다.