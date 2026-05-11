지역아동센터·우리동네키움센터 이용 아동 1,100여 명 대상 가락시장 도매시장법인 등 6개 기관 참여… 민관 협력 과일 지원

[헤럴드경제=박종일 선임기자]서울 은평구는 취약계층 아동의 영양 불균형 예방과 건강한 식습관 형성을 위해 ‘2026년 얘들아 과일먹자’ 사업을 5월부터 본격 추진한다.

‘얘들아 과일먹자’는 지역아동센터와 우리동네키움센터를 이용하는 아동들에게 신선한 제철 과일을 정기적으로 제공하는 사업이다. 아동들이 건강한 식생활을 실천할 수 있도록 영양 교육도 함께 운영한다.

은평구는 올해 지역 내 지역아동센터와 우리동네키움센터 등 35개 시설, 1100여 명의 아동을 대상으로 사업을 진행한다. 참여 아동에게는 매주 2회 품질 관리를 거친 제철 과채류 1~2종이 1인당 100~200g 분량으로 제공된다.

이 사업은 가락시장 도매시장법인과 공판장 등 6개 기관의 과일 지원으로 운영된다. 민관 협력을 통해 아동 건강 증진과 균형 있는 식생활 지원에 힘을 모은다는 점에서 의미가 있다.

은평구보건소 관계자는 “성장기 아동에게 균형 잡힌 영양 섭취는 매우 중요하다”며 “앞으로도 아이들이 건강하게 성장할 수 있도록 다양한 영양 지원사업을 지속 추진하겠다”고 말했다.