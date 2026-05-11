투명페트병과 종이팩 이어 포인트 적립 회수 품목 확대 이달부터 서대문문화체육회관과 오름카페에서 시범 운영

[헤럴드경제=박종일 선임기자]서대문구는 자원순환 활성화와 생활폐기물 감량을 위해 ‘알루미늄 캔 무인회수기’ 2대를 신규 설치하고 이달 시범 운영에 들어갔다.

‘서울시 생활폐기물 다이어트’ 사업의 하나로 재활용 가치가 높은 알루미늄 캔 회수율 제고와 자발적 분리배출 문화 확산을 목표로 이를 추진한다.

구가 기존 ‘투명페트병’과 ‘종이팩’에 이어 ‘캔’ 무인회수기를 도입함으로써 주민들이 포인트를 적립할 수 있는 재활용 배출 품목이 확대됐다.

설치 장소는 서대문문화체육회관 인조잔디구장 입구와 안산(鞍山) 초입 오름카페 앞이다.

누구나 스마트폰에 ‘코다(CODA)’ 앱을 설치하고 회원가입 후 이 회수기에 빈 캔을 투입하면 자동으로 품목이 인식돼 포인트를 적립하거나 교통카드 충전을 할 수 있다.

구는 이용 현황과 주민 만족도를 분석해 향후 확대 설치를 검토한다는 계획이다.