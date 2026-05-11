16차례 걸쳐 해안 10개소 정화 해병대전우회 등 민간단체 참여

[헤럴드경제(울산)=박동순 기자] 울산시가 어항 및 해안에 방치된 침적 쓰레기와 해양폐기물을 수거하는 ‘2026년 바다 속 폐기물 수거사업’을 이달부터 오는 11월까지 시행해 깨끗한 해안을 만든다.

주요 대상지는 ▷동구=방어진항, 일산항, 대왕암 해안가 ▷북구=정자항, 제전항, 우가항, 당사항 ▷울주군=나사항, 신암항, 솔개공원 해안가 등 10곳이다.

해양 정화활동에는 해병대전우회 울산연합회를 비롯해 울산특전재난구조대, 한국재난구조단 울산지부, 한국해양구조협회 울산지부에서 1400여 명이 참여하며, 45톤의 쓰레기를 수거할 계획이다.

참가자들은 올해 16차례에 걸쳐 울산의 대표적인 관광지인 울산시 동구 대왕암공원 해안가 등지에서 보트, 크레인 등의 장비를 동원해 폐자재와 폐어구 등을 수거한다. 해병대전우회 소속 전문 잠수부 등 민간단체 회원 100여 명은 10일 오전 9시 1차 정화활동으로 대왕암공원 출렁다리 아래 해안가에서 보트 등을 이용해 쓰레기를 수거했다.

울산시는 이번 사업을 통해 해양쓰레기 저감과 더불어 2028울산국제정원박람회의 성공적 개최를 위한 도시 이미지 제고에도 기여할 수 있을 것으로 기대하고 있다.

울산시 관계자는 “울산이 해양관광도시로 쾌적한 환경을 유지할 수 있도록 ‘우리 지역은 우리 스스로 가꾼다’는 마음가짐으로 민간 단체와 함께 깨끗한 해양환경을 만들어가겠다”고 말했다.