홈경기 관람객 대상 경품 이벤트 진행

[헤럴드경제=권제인 기자] 불스원의 글래스 케어 전문 브랜드 ‘레인OK’가 KIA 타이거즈와 협업해 콜라보 제품을 선보인다고 11일 밝혔다.

레인OK는 유막 제거제부터 발수 코팅제, 와이퍼까지 운전 시야 개선을 위한 통합 설루션 브랜드다. 이번 콜라보레이션을 통해 주요 제품군에 KIA 타이거즈 요소를 더한 한정 패키지와 굿즈를 선보이며, 야구팬들이 일상적인 운전 환경에서 시야 관리의 중요성을 자연스럽게 접할 수 있도록 할 예정이다.

아울러 불스원은 홈경기 관람객 대상 ‘불스원 차량관리 티슈 4종’을 경품으로 증정하는 경품 이벤트를 진행한다.

또한, 불스원은 오는 14일 카카오 선물하기를 통해 KIA 타이거즈 콜라보 제품을 선런칭할 예정이다. 이어 같은날 카카오 라이브 방송을 통해 추가 혜택을 제공하는 기획전도 진행한다.

불스원 관계자는 “레인OK는 세차용품을 넘어 운전자의 시야 안전을 위한 필수 관리 솔루션으로 자리 잡고자 한다”라며 “KIA 타이거즈와의 콜라보레이션을 통해 많은 소비자들이 유막 제거와 발수 코팅, 고성능 와이퍼의 필요성을 자연스럽게 경험하고, 비 오는 날에도 선명한 시야를 누리길 바란다”고 말했다.