프로모션 기간 연장 및 혜택 확대

[헤럴드경제=박혜림 기자] 삼성전자가 갤럭시S26 구매 혜택을 이달 말까지 연장하고 자급제 추가 보상과 구독형 케어 혜택을 강화한다. 이를 통해 가정의 달, 스마트폰 교체 수요를 잡는다.

삼성전자는 지난달 23일부터 진행 중인 ‘갤럭시S26 패밀리 페스타’를 이달 31일까지 확대 운영한다고 11일 밝혔다.

기존 행사 기간은 이달 10일까지였지만 기간을 연장하고 신규 이벤트와 추가 혜택을 더했다. 삼성전자의 이같은 결정은 갤럭시S26의 흥행을 이어가기 위한 전략으로 풀이된다. 갤럭시S26 시리즈는 국내 사전 판매에서 일주일간 135만대를 기록하며 갤럭시 S 시리즈 사전 판매 최다 기록을 세웠다.

세부적으로 삼성전자는 행사 기간 갤럭시S26 시리즈를 구매하고 개통을 마친 고객에게 갤럭시 스토어에서 사용할 수 있는 5만원 상당의 게임 아이템 할인 쿠폰을 제공한다. 구매 후기를 본인 SNS에 올린 고객을 대상으로 한 리뷰 이벤트도 새로 진행한다. 우수 리뷰 선정 고객에게는 CJ 통합 기프트카드 10만원권 2장과 스타벅스 e카드 3만원 교환권을 지급한다.

자급제 모델 구매자를 겨냥한 보상 혜택도 강화했다. 5월 한 달간 갤럭시S26 시리즈 자급제 모델을 구매한 뒤 ‘New 갤럭시 AI 구독클럽’에 가입한 고객이 기존 단말기를 반납하면 중고 매입 시세에 더해 최대 10만원을 추가 보상받을 수 있다. 구매처에 따라 6개월 구독료에 해당하는 캐시백 혜택도 제공된다.

정호진 삼성전자 한국총괄 부사장은 “‘갤럭시S26 패밀리 페스타’에 보내주신 높은 관심에 보답하고자 프로모션 기간을 연장하고 추가 혜택도 마련했다”며 “이번 프로모션을 통해 더 많은 분들이 갤럭시S26 시리즈와 함께 풍성한 가정의 달을 보내시길 바란다“고 말했다.