메이플 캐릭터 체험객 10만명 넘어서 QR 코드로 나만의 캐릭터 자동 생성 10m 대형 미디어 트리에 캐릭터 송출

롯데월드 어드벤처가 메이플스토리와 협업한 체험형 콘텐츠가 인기를 끌고 있다. 메이플스토리 콘텐츠를 오프라인에서 체험하면서 또 다른 재미를 느낄 수 있다는 이용자 의견이 이어지고 있다.

롯데월드 어드벤처는 3월 14일부터 메이플스토리와 협업해 진행 중인 봄 시즌 축제 ‘메이플스토리 인 롯데월드’의 대표 체험 콘텐츠 ‘나만의 캐릭터 만들기’ 체험객이 10만명을 돌파했다고 밝혔다.

‘나만의 캐릭터 만들기’는 어드벤처 1층 만남의 광장에서 운영되는 인터랙티브 체험이다. 방문객은 현장 QR 코드를 통해 전용 페이지에 접속해 자신의 사진을 활용하거나 직접 캐릭터를 만들 수 있다. 완성된 캐릭터는 10m 높이의 미디어 트리에 구현된다. 특히 ‘메이플핸즈+’ 앱과 연동해 게임 속 자신의 캐릭터를 그대로 불러오는 기능이 포함돼 기존 유저들의 이용률이 높다.

장기간 메이플스토리를 즐겨왔다는 한 체험객은 “애정을 가지고 키우던 캐릭터를 현실에서 만난 느낌”이라며 “메이플스토리 콘텐츠를 오프라인에서 체험하니 온라인과는 또 다른 재미가 있다”고 말했다.

콘셉트 측면에서도 호평이 이어지고 있다. 축제 공간은 ‘주황버섯’, ‘돌의 정령’, ‘슬라임’ 등 게임 내 캐릭터로 구성돼 방문객들이 메이플스토리 세계관에 접속하는 듯한 분위기를 연출했다.

지난달 24일부터는 매일 오후 2시 ‘렛츠 플레이! 로티스 어드벤처 퍼레이드’에 게임 속 세계관인 ‘루디브리엄’ 콘셉트의 유닛이 추가돼 운행 중이다. 이번 협업 축제는 6월 14일까지 이어진다.