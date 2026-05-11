판교서 임직원·현대미술 작가 참여 전시 AI·미래 모빌리티 등 그룹 성장 전략 담아

[헤럴드경제=정경수 기자] 한국앤컴퍼니그룹이 창립 85주년을 맞아 임직원과 함께 그룹의 미래 비전과 조직문화를 공유하는 특별 전시와 포상 행사를 마련했다.

한국앤컴퍼니그룹은 판교 본사 테크노플렉스에서 창립 85주년 기념 전시 ‘한국(HANKOOK) 갤러리’를 운영한다고 11일 밝혔다. 전시는 ‘우리가 그린 혁신, 우리가 만드는 미래’를 주제로 진행되며, 임직원 전시존과 외부 작가 전시존, 비전 포토존 등으로 구성됐다.

이번 전시는 그룹이 추구하는 기술 혁신과 지속가능성, 미래 성장 방향을 예술 작품 형태로 풀어낸 것이 특징이다. 임직원들이 직접 참여한 작품과 외부 작가들의 작업을 함께 배치해 내부와 외부 시선을 동시에 담아냈다.

임직원 전시존에는 조직문화 프로그램 ‘프로액티브 콘서트’를 통해 제작된 미션·비전 드로잉 작품들이 전시됐다. 계열사 구성원들이 그룹의 방향성과 미래에 대해 각자의 방식으로 해석한 결과물이다.

외부 작가 전시존인 ‘7인의 시선: 비전아트전’에서는 현대미술 작가 7명이 참여해 기술과 사람의 연결, 지속가능한 성장, 미래 모빌리티 등을 주제로 한 작품 13점을 선보였다. 참여 작가는 조준재, 제이크리, 이재영, 온유(김미정), 김세연, 강원래, 김리원 작가 등이다.

특히 김리원 작가의 작품 ‘宇宙(우주)를 향해’는 한국타이어 제품을 재활용해 제작한 설치 작품으로, 폐자원 재활용과 미래 모빌리티에 대한 메시지를 담았다. 원형 구조물 표면에 관람객과 전시 공간이 반사되도록 연출해 참여형 요소도 더했다.

한국앤컴퍼니 측은 전시와 함께 임직원 포상도 진행했다. 올해 ‘엑설런스 어워즈’에는 혁신과 성과 창출에 기여한 임직원 248명이 선정됐다. 이와 별도로 노사화합상 16명, 장기근속상 2280명 등 총 2544명이 포상을 받았다.

한국앤컴퍼니그룹은 이번 창립기념 행사를 계기로 미래 성장 전략에 대한 내부 공감대를 확대한다는 계획이다. 그룹은 지속가능 에너지와 미래 신기술, 전장·전자 솔루션, AI 기반 자동화, 모빌리티 서비스 등을 미래 핵심 사업 방향으로 제시했다.

한국앤컴퍼니그룹 관계자는 “창립 85주년을 맞아 그룹이 걸어온 도전과 혁신의 의미를 구성원들과 함께 공유했다는 점에서 뜻깊다”며 “앞으로도 변화하는 산업 환경에 유연하게 대응하며 그룹의 미래 경쟁력을 지속 강화할 것”이라고 말했다.