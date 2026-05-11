철강 전자상거래 플랫폼 결제 수단 확대 보증 신청부터 한도 관리까지 원스톱 제공

동국제강의 철강 전자상거래 플랫폼 ‘스틸샵’이 신용보증기금의 ‘페이원(Pay-One) 보증’ 서비스를 도입하며 외상결제를 지원한다.

동국제강은 11일 스틸샵에 신용보증기금의 전자상거래 전용 보증 서비스를 연계했다고 밝혔다. 이에 따라 기존 현금·카드 결제에 더해 외상거래 방식까지 가능해졌다.

페이원 보증은 전자상거래 거래 대금을 보증하는 금융 서비스다. 스틸샵은 철강 유통 특성상 소량·반복 구매가 잦은 점을 고려해 결제 수단을 확대했다고 설명했다.

이용 기업은 스틸샵 내에서 보증 신청과 발급, 한도 관리까지 한 번에 처리할 수 있다. 보증서는 당일 발급도 가능하다. 거래 한도는 기업당 최대 10억원이며, 최종 산출 보증료에서 0.3%포인트 차감 혜택도 제공된다.

동국제강 측은 외상거래 도입으로 고객사의 자금 운용 부담이 줄고 주문부터 제품 수령까지 걸리는 시간도 단축될 것으로 보고 있다.

스틸샵 관계자는 “철강 유통 시장 전반의 디지털 전환과 금융 혁신을 한 단계 앞당기는 계기가 될 것으로 기대한다”며 “결제와 금융 서비스를 지속 고도화하며 철강 이커머스 시장 거래 환경 개선을 주도해 나갈 계획이다”고 말했다.

한편 스틸샵은 2023년 업계 최초로 전용 기업카드를 출시한 바 있다. 현재 해당 카드 결제 비중은 전체의 약 35% 수준이다. 올해에는 항공 마일리지 적립 기능을 포함한 제휴카드도 추가하며 결제 선택지를 넓혀가고 있다.