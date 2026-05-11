세계 최대 ‘루이비통 비저너리 저니 서울’ 방문 재계·유통업계 인사들과 회동 가능성 주목

[헤럴드경제=김진 기자] 세계적인 명품 브랜드가 속한 루이비통모에헤네시(LVMH)를 이끄는 베르나르 아르노 회장이 3년 만에 방한한다.

11일 유통업계에 따르면 아르노 회장은 이날 서울 중구 소공동 신세계백화점 본점을 방문한다. 신세계 본점 더 리저브에는 루이비통 매장 중 세계 최대 규모인 ‘루이비통 비저너리 저니 서울’ 매장이 지난해 12월 문을 열었다.

6개 층에 걸친 매장은 루이비통의 제품과 함께 브랜드 역사와 문화, 장인정신을 보여주는 체험형 공간, 레스토랑, 카페 등을 갖췄다.

11일은 신세계백화점 본점의 휴무일이다. 아르노 회장은 한산한 환경에서 매장을 둘러보고 내부 관계자들과 운영 현황 등을 살필 것으로 알려졌다. 이후 롯데 본점·잠실점, 신세계 강남점을 방문할 것으로 전해졌다.

아르노 회장의 방한은 2023년 3월 이후 약 3년 만이다. 당시 신동빈 롯데그룹 회장, 이부진 호텔신라 사장 등 유통업계 수장들과 만났다. 이번엔 누구를 만날지 업계의 관심이 쏠린다.

한편 루이비통코리아의 지난해 매출액은 역대 최대 규모인 1조8542억원을 기록했다. 영업이익은 전년 대비 35% 늘어난 5255억8186만원이다.