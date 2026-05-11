역대 1분기 최고치 2016년 이후 처음으로 1위 사업자 추월 비계열 광고주 확대, 미주·유럽 성장이 견인 AI 전환 통한 업무 혁신, 비용 절감도 기여

[헤럴드경제=김현일 기자] 이노션은 올 1분기 영업이익이 전년 동기 대비 33.3% 증가한 398억원을 기록하며 ‘어닝 서프라이즈’ 수준을 달성했다고 11일 밝혔다.

이노션의 1분기 매출총이익은 2501억원, 당기순이익은 396억원을 기록했다. 전년 동기 대비 각각 7.7%, 134.5% 증가한 수치다.

영업이익은 역대 1분기 최고치로, 국내 실적개선과 더불어 인공지능(AI) 전환을 통한 업무 혁신과 조직효율화를 통한 비용 절감 등이 주효했다.

국내 1분기 매출총이익은 고객경험(CX)부문의 성장과 비계열 광고주 확장에 힘입어 전년 같은 기간보다 7.8% 증가한 503억원을 기록했다.

이로써 국내 2위 종합광고대행사인 이노션의 분기 영업이익이 업계 1위 제일기획을 지난 2016년 이후 처음으로 앞서게 됐다. 제일기획의 1분기 영업이익은 365억원이다.

해외 매출총이익은 미주·유럽의 성장으로 7.7% 증가한 1998억원을 달성했다. 특히 미국 자회사 캔버스 월드와이드는 최근 개봉한 영화 ‘프로젝트 헤일메리’의 현지 미디어 집행을 담당했다.

이노션은 “이번 영화 콘텐츠 기반 엔터테인먼트 마케팅을 통해 지속 성장 가능성을 확인했다”고 밝혔다.

유럽에서는 제네시스 웹서비스 지역을 기존 2개국에서 7개국으로 확장하며 성장세를 이어갔다. 신흥시장인 인도에서는 크리켓 월드컵과 연계한 계열 스포츠 마케팅을 진행했다.

2분기부터는 2026 북중미 월드컵을 겨냥한 스포츠 마케팅 수혜를 노리고 있다. 하반기에는 AI를 비롯해 데이터, 지적재산권(IP)·전자상거래(커머스) 비즈니스를 더욱 고도화해 새로운 영역과 분야에서도 지속 가능한 성장 모멘텀을 이어간다는 전략이다.

신승호 이노션 재경본부장(전무)는 “1분기에 과감한 체질개선이 효과를 냈으며 글로벌 포트폴리오 다변화가 고무적이었다”며 “앞으로도 지역별, 산업별 고부가가치 사업을 확대해 수익성과 기업가치를 함께 높여 나갈 계획”이라고 밝혔다.