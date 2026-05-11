11일 오전 10시 선관위 예비후보 등록... 별도 행사없이 SNS 영상 출마선언 첫 행보로 망우역사문화공원 참배, “중랑의 자부심 더욱 높일 것” “지난 8년 뿌린 씨앗, 확실한 열매로 보답하겠다” 대도약 포부 밝혀

[헤럴드경제=박종일 선임기자]류경기 중랑구청장이 11일 오전 9시 중랑구선거관리위원회에서 예비후보 등록을 마치고, 오는 6월 3일 실시되는 제10회 전국동시지방선거 서울 중랑구청장 선거 3선 도전을 공식 선언한다.

류 후보는 이번 선거에 나선 서울 현직 구청장 17명 중 김미경(은평), 박준희(관악), 이승로(성북) 후보와 함께 ‘3선 도전’에 나서는 4인 중 한 명으로, 그동안의 검증된 행정력과 성과를 바탕으로 ‘중랑 대도약의 완성’을 핵심 기치로 내걸었다.

류 후보는 후보 등록이 다소 늦어진 이유에 대해 “중랑구의 대표 축제인 ‘중랑 서울장미축제’를 세심하게 준비하고, 고유가 지원금 지급 등 민생 현안을 끝까지 챙기기 위함이었다”며 “거취를 묻는 구민들이 많으셔서 오늘 등록을 마치고 본격적인 선거전에 돌입하게 됐다”고 밝혔다.

SNS 영상 통해 ‘비대면 출마 선언’… “말보다 행동으로, 약속 지키는 구청장”

류 후보는 대규모 인원이 모이는 별도의 출마선언식 대신 유튜브(류경기TV)와 페이스북 등 SNS에 출마 선언 영상을 게시하는 방식을 택했다. 이는 구민의 일상을 방해하지 않으면서 진솔하게 각오를 전달하려는 이번 선거 전략과도 맞물린다.

출마선언문을 통해 류 후보는“지난 8년, 40만 중랑구민과 함께 중랑 대도약의 씨앗을 뿌리고 찬란한 성장의 꽃을 피워왔다”고 회고하며, 중랑교육으로 희망을 키우고, 어르신들이 존경받으며 살아가는 따뜻한 중랑형 복지를 실현했으며, 면목행정복합타운 착수, SH공사 본사 이전 확정, 동부간선도로 지하화 착공, 신내동 신성장 기업단지 조성 등 중랑의 교통·경제 지도를 바꾼 성과를 강조했다.

특히 그는 “가장 큰 보람은 중랑구민의 자부심이 커졌다는 점”이라며, 망우역사문화공원을 중랑의 자부심으로 만들고 장미축제를 서울의 대표 축제로 키워내 주민들이 중랑구가 확 커졌다는 말씀을 하실 때 행복했다”는 진심을 전했다.

민선 9기 비전 제시: “지난 8년 뿌린 씨앗, 확실한 열매로 거두겠다”

류 후보는 이어지는 민선 9기의 3대 핵심 과제로 ▷서울 최고 수준의 교육환경 조성을 통한 ‘최고의 교육도시’ 완성 ▷면목선 경전철, GTX-B, SH본사 이전, 면목행정복합타운, 신내동 신성장 거점 단지 조성 등 랜드마크 사업 완성을 통한 ‘자족도시 중랑’ 실현 ▷주민 이익을 극대화하는 신속한 ‘주택개발사업’ 추진을 약속했다.

그는 “6년 연속 공약이행평가 최우수 등급(SA)을 받은 것처럼, 약속은 반드시 지키겠다”며 “급변하는 시대에 성과를 만들어낼 수 있는 일 잘하는 구청장, 류경기가 중랑의 10년 대도약을 완성할 수 있도록 손을 잡아달라”고 호소했다.

첫 공식 일정으로 ‘망우역사문화공원’ 참배… 초심과 각오 다져

후보 등록 후 첫 행보로 류 후보는 선거캠프 관계자들과 함께 망우역사문화공원을 찾아 참배했다. 망우역사문화공원은 류 후보가 취임 후 각별한 애정을 쏟아 서울의 대표적 명소로 탈바꿈시킨 곳으로, 구민을 위한 봉사자로서 초심을 지키며 겸손하게 뛰겠다는 의지를 상징한다.

류 후보가 본격적인 선거 체제로 전환함에 따라 중랑구청은 선거일까지 정상택 부구청장 권한대행 체제로 운영될 예정이다. 선거사무소 개소식은 오는 14일 오후 3시에 열린다.

다음은 출마선언 전문.

[출마선언문] 중랑의 대도약! 일 잘하는 구청장

류경기가 완성하겠습니다.

자랑스러운 40만 중랑구민 여러분!

저 류경기는 중랑의 행복한 미래와 중단없는 대도약을 완성하기 위하여

민선9기 중랑구청장 출마를 선언합니다.

[지난 8년은 중랑 대도약의 시기였습니다]

지난 8년, 저는 중랑구민의 사랑으로 40만 중랑구민과 함께 중랑구 대도약의 씨앗을 뿌리고 찬란한 성장의 꽃을 피워 왔습니다.

중랑의 희망인 우리 아이들이 행복한 교육 도시에서 성장하고 있습니다. 어르신들이 존경받으며 살아가는 중랑형 따뜻한 복지를 실현했습니다. 주거 환경의 대전환을 위한 주택개발 사업을 빠르게 추진하고 있습니다. 중랑구민의 행복을 키우는 핵심 인프라를 동네 가득히 채워왔습니다.

면목행정복합타운의 착수와 SH본사 이전의 확정, 동부간선도로 지하화 착공과 함께 신내동에 신성장 기업 단지를 조성해 중랑의 교통과 경제 기반을 착실하게 다졌습니다.

아침부터 저녁까지 중랑구민과 함께 같이 땀 흘리고 손과 발로 현장을 누비며 중랑을 더 깨끗한 도시, 더 정돈된 도시로 만드는데 온 정열을 바쳐왔습니다. 망우역사문화공원이 중랑구민의 자부심이 되고, 중랑 서울장미축제가 서울의 대표 축제로 성장했습니다. “중랑구가 확실히 좋아졌다. 확 커졌다”는 말씀을 하실 때 참으로 행복했습니다.

중랑 대도약의 성과는 저와 함께 땀과 정성으로 중랑을 만들어 오신 중랑구민 여러분의 응원과 참여 덕분입니다. 저는 여러분과 함께 일해 온 8년이 참으로 자랑스럽습니다. 구청장으로서 가장 큰 보람은 중랑구민의 자부심이 커졌다는 점입니다. 내가 중랑구민이라는 것, 중랑구에 산다는 것에 대한 자랑스러운 마음과 자부심을 우리가 함께 키워왔습니다. 이 모든 성과는 오직 여러분의 따뜻한 응원과 적극적인 참여가 있었기에 가능했습니다. 머리숙여 감사드립니다.

[중랑 대도약! 뿌린 씨앗, 눈부신 열매로 보답하겠습니다]

자랑스러운 중랑구민 여러분!

그동안 중랑구 곳곳에 뿌린 씨앗이 아름다운 꽃으로 활짝 피어나고 있습니다. 이제 민선 9기에 중랑구민 여러분께 빛나는 열매로 보답하겠습니다.

첫째, 중랑의 희망인 우리 아이들의 행복한 미래를 위해 최고의 교육도시를 만들어 내겠습니다. 학교와 지역사회에 서울에서 최고 수준의 교육환경을 만들겠습니다.

둘째, 면목선 경전철, 동부간선도로 지하화와 GTX-B철도, SH 본사 이전, 면목행정복합타운. 신내동 신성장 거점 단지 조성 등 중랑의 미래를 바꿀 인프라와 랜드마크 사업들을 완성하여 자족도시 중랑으로 힘차게 나아가겠습니다.

셋째, 주택개발사업을 주민의 최대이익을 보장하며, 가장 빠르게 추진하여 중랑의 주거환경과 도시인프라를 새롭게 탄생시키겠습니다.

이러한 눈부신 열매를 맺어갈 사람, 교육과 경제, 복지, 그리고 문화까지 중랑을 가장 확실하게 키울 사람, 이 류경기가 반드시 해내겠습니다.

[일 잘하는 구청장, 약속을 지키는 류경기가 함께하겠습니다]

사회가 급변하고 산적한 과제들이 많을수록, 성과를 만들어낼 수 있는 일 잘하는 구청장이 우리 중랑구에는 꼭 필요합니다.

저는 현장이 답이라는 생각으로 8년 내내 새벽청소로 중랑의 골목을 땀으로 적셨습니다. 언제나 주민 곁에서 이웃같은 류경기로 함께 하며, 6년 연속 공약이행평가 최우수 등급을 받아 약속을 반드시 지키는 구청장으로 인정 받았습니다.

존경하는 중랑구민 여러분!

류경기의 손을 꼭 잡아주십시오. 말보다 행동으로, 약속은 반드시 지키는 믿음으로 류경기가 함께하겠습니다. 지금까지 뿌린 씨앗을 눈부신 열매로 거두어 반드시 자랑스러운 중랑으로 보답하겠습니다.

민선 9기에 40만 중랑구민과 손잡고, 중랑의 10년 대도약을 꼭 완성하겠습니다. 감사합니다.