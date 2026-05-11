5월 16일 서울 대표 장미 명소 대현산 장미원에서 다섯 번째 축제 열려, 도심 속 특별한 봄 추억 선사 음악 공연, 마술 벌룬쇼, 체험 부스 등 즐길 거리 풍성, 주민 주도로 이어온 성동구 대표 마을 축제

[헤럴드경제=박종일 선임기자]서울 성동구는 오는 5월 16일 서울의 대표적인 장미 명소로 손꼽히는 대현산 장미원에서 ‘제5회 대현산 장미원 장미축제’를 개최한다.

‘대현산 장미원’(성동구 독서당로63길 60)은 과거 방치되어 있던 유휴공간을 활용해 조성한 장미 테마 공원으로 현재 55종 약 5만5000여 송이의 장미가 아름다운 군락을 이루며 주민들에게 도심 속 힐링 공간으로 사랑받고 있다. 산책과 휴식을 즐길 수 있는 지역 명소로 자리매김하며, 매년 봄이면 화려하게 만개한 장미가 장관을 이뤄 많은 방문객의 발길을 끌고 있다.

올해 5회째를 맞이한 ‘대현산 장미원 장미축제’는 주민들의 자발적인 참여와 협력을 바탕으로 지난 2021년부터 이어져 온 마을 축제로 이제는 성동구의 대표적인 주민 참여형 축제 중 하나로 자리잡았다. 행사는 지역 주민들로 구성된 ‘대현산 장미원 장미축제 추진위원회’(위원장 육자균)가 주관한다.

이번 축제는 오전 11시부터 오후 2시까지 진행되며, 장미가 만개한 장미원을 배경으로 다채로운 공연과 프로그램이 펼쳐진다. 식전 공연으로 기타 연주와 장구난타 공연이 진행되며, 오전 11시부터는 개회식이 열린다.

이어 행사장 곳곳에서는 장미 향기와 어우러지는 감미로운 문화 공연이 펼쳐진다. 바이올린과 색소폰 연주를 비롯해 감성 보컬 공연, 마술 벌룬쇼 등 모든 세대가 함께 즐길 수 있는 풍성한 무대가 마련되어 방문객들에게 오월의 정취와 특별한 추억을 선사할 예정이다.

또 장미를 주제로 한 체험 부스와 플리마켓, 다양한 먹거리 부스 등도 함께 운영되어 축제를 찾는 주민과 방문객들에게 즐거움을 더한다.

구 관계자는 “대현산 장미원 장미축제는 주민들이 함께 만들고 함께 즐기는 마을 축제라는 점에서 더욱 의미가 크다”며 “아름답게 만개한 장미와 함께 소중한 추억을 만들며 봄의 정취를 만끽하길 바란다”라고 말했다.