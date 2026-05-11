국내주식 수익률 2년 연속 80%대…코스피 수익률 웃돌아 국내주식 비중 1년 새 5배 확대…“제도 도입 후 최대 성과”

[헤럴드경제=김용훈 기자] 건설노동자 퇴직공제금을 운용하는 건설근로자공제회가 국내주식 투자 비중을 확대하면서 제도 도입 이후 최대 수준의 수익 성과를 거둔 것으로 나타났다. 정부의 자본시장 활성화 정책에 발맞춰 공격적으로 국내주식 운용을 늘린 결과라는 평가다.

11일 건설근로자공제회에 따르면 공제회의 올해 기준 운용자산 규모는 5조4631억원이다. 운용수익률은 5.91%, 운용수익은 3080억원으로 집계됐다.

특히 국내주식 부문 성과가 두드러졌다. 지난해 국내주식 평가액은 3257억원(비중 6.0%)으로 운용수익률 83.64%, 운용수익 1339억원을 기록했다. 이는 기준수익률(KOSPI) 대비 8.01%포인트 높은 수준으로, 전체 운용수익의 40% 이상을 국내주식이 책임졌다.

올해도 상승세가 이어지고 있다. 지난 6일 기준 국내주식 평가액은 5622억원(비중 9.9%)으로 늘었고, 수익률은 85.33%, 운용수익은 2782억원으로 집계됐다. KOSPI 대비 초과수익률은 10.10%포인트에 달했다.

공제회는 지난해부터 국내주식 투자 확대 전략을 본격화했다. 지난해 말 2.5%(평가액 1331억원)에 불과했던 국내주식 비중은 1년 만에 약 5배 수준으로 확대됐다. 공제회는 이 같은 자산배분 전략이 전체 자산운용 수익률 개선에 크게 기여했다고 설명했다.

신익철 건설근로자공제회 자산운용본부장은 “열악한 환경에서 근무하는 건설노동자들의 노후를 책임진다는 생각으로 자산운용에 임하고 있다”며 “공제부금 인상만큼이나 적립된 공제부금의 수익률 제고도 중요하다”고 말했다.

공제회는 향후에도 수익률 제고와 안정성 확보를 위해 자산운용 체계 고도화에 나설 계획이다. 올해 연구용역을 통해 퇴직공제 제도에 맞는 기준 포트폴리오를 도입하고, 허용 범위 내에서 주식 비중을 탄력적으로 조정할 수 있는 전략도 검토 중이다.

장건 건설근로자공제회 이사장은 “건설노동자의 노후생활 안정을 위해 공제금 운용 효율성을 높이는 것이 중요하다”며 “자본시장 활성화 정책 효과가 건설노동자들에게도 돌아갈 수 있도록 노력하겠다”고 밝혔다.