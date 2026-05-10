[헤럴드경제 스포츠팀=이강래 기자] 김효주가 초청출전한 KLPGA 투어 NH투자증권 레이디스 챔피언십(총상금 10억원)에서 1타 차 우승을 차지했다.

세계랭킹 3위인 김효주는 10일 경기도 용인의 수원 컨트리클럽 뉴코스(파72)에서 열린 대회 최종일 경기에서 버디 3개에 보기 2개로 1타를 더 줄여 최종 9언더파 207타로 2위인 박현경을 1타 차로 제쳤다. 우승상금은 1억 8천만원.

김효주는 이로써 지난 2021년 10월 SK네트웍스·서울경제 레이디스 클래식 우승 이후 4년 7개월 만에 투어 통산 14승째를 거뒀다. 이미 LPGA 투어에서 2승을 거둔 김효주는 이번 우승으로 올해 들어 3번째 우승 트로피를 들어올리며 ‘제2의 골프인생’을 만끽하게 됐다.

전날 3라운드를 마친 후 조카와의 우승 약속을 지키겠다고 했던 김효주는 “우승하면 조카에게 솜사탕 100개를 사준다고 했는데 앞으로 많이 사줘야 할 것 같다”며 웃었다.

김효주는 “오늘 경기를 앞두고 연습할 때 퍼트 감각이 좋지 않아 힘든 경기가 예상됐다”며 “이런 부분을 인지했기 때문에 오히려 편안하게 경기에 임했던 것 같다”고 했다. 이어 “미국으로 돌아간 뒤 휴식을 취하고 다음 달 US여자 픈 준비에 집중할 예정”이라며 “좋은 성적을 거두고 싶은 마음이 크다”고 덧붙였다.

3타 차 선두로 최종라운드에 나선 김효주는 5번 홀(파3)서 그린 미스로 보기를 범하는 등 경기 초반 불안한 모습을 보였다. 다행히 9번 홀(파4)서 두번째 샷을 핀 70cm에 붙이며 탭인 버디를 잡은 김효주는 이후 11, 13번 홀 버디로 다시 선두를 회복했다. 그러나 14번 홀(파4)에서 쓰리 퍼트로 보기를 범하는 사이 추격자인 박현경이 16번 홀(파3)에서 버디를 잡아 공동 선두를 허용해야 했다.

승부는 마지막 18번 홀(파4)에서 갈렸다. 박현경은 140m 거리에서 친 두 번째 샷을 벙커에 빠뜨린 반면 김효주는 세컨드 샷을 핀 2.5m에 붙이며 버디 기회를 만들었다. 결국 박현경은 26m 거리의 까다로운 벙커샷을 홀 4m에 붙였으나 보기에 그쳤고 김효주는 2퍼트로 파를 지켜 1타 차 우승을 완성했다.

마지막 날 버디 5개에 보기 2개로 3타를 줄인 박현경은 지난 달 덕신EPC 챔피언십에 이어 시즌 두번째 준우승에 만족해야 했다. 김효주는 우승 인터뷰에서 “마지막까지 경쟁한 현경이가 다음 주 대회에서 꼭 우승했으면 한다“며 후배를 격려했다.

김재희는 5언더파 67타를 때려 최종 합계 7언더파 209타로 단독 3위에 올랐다. 방신실은 4언더파 68타를 기록해 최종 합계 5언더파 211타로 김지수와 문정민과 함께 공동 4위를 기록했다.

대회 3연패에 도전했던 이예원은 2타를 줄였으나 최종 합계 3언더파 213타로 공동 9위에 만족해야 했다.

아마추어 유망주 김서아(안양 신성중)는 5번 홀(파3)에서 홀인원을 기록해 화제가 됐다. 김서아는 1언더파 71타를 쳐 최종 합계 1언더파 215타로 공동 18위에 올랐다.

이번 대회에서 은퇴 경기를 치른 이미림은 시상식을 앞두고 열린 은퇴식을 통해 정든 필드와 작별 인사를 고했다.