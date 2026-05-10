한동훈-박민식 같은시각 캠프 개소식 韓, 친한계 의원 불참…주민축제 북적 朴, 장동혁 등 총출동…보수분열 노출

[헤럴드경제=강문규 기자] 부산 북갑 국회의원 보궐선거에 출마한 한동훈 무소속 후보와 박민석 국민의힘 후보가 10일 같은 시각 600여m거리의 선거사무소 개소식을 열었다. 국민의힘에서 제명된 한 후보의 선거개소식에는 한지아·진종오 의원 등 친한동훈계 의원들이 불참했지만 주민들로 북적했고, 박 후보의 선거개소식에는 장동혁 대표·송언석 원내대표 등이 집결해 세를 과시했다.

박·한 후보는 이날 오후 2시 부산시 북구 덕천동 대향빌딩과 덕천동 한진빌딩에서 개소식 행사를 각각 열었다. 두 사람의 사무실은 직선거리로 600m 거리다.

우선 한 후보의 선거 사무소 개소식은 주민 축제 형식으로 치러졌다. 부산 북구 구포시장 입구 맞은편 건물에 마련된 한 후보 선거 사무소 참가자들은 대부분 북갑 지역구 구민이거나 구포시장 상인들이었다.

보수 논객인 조갑제 대표, 정미경 전 의원, 신지호 전 의원, 김종혁 전 최고위원, 김경진 전 의원이 참석했다. 국민의힘에서 제명된 한 후보의 선거개소식에는 한지아·진종오 의원 등 친한동훈계 의원들이 한 후보의 만류로 불참했다. 한 후보는 국민의힘 지도부가 자당 의원이 한 후보를 지원할 경우 징계할 수 있다고 시사해 친한동훈계 의원들의 참석을 만류한 것으로 알려졌다.

한 후보는 개소식 참가자들을 일일이 소개했고, 참가자들은 ‘한동훈’을 연호하며 ‘필승’, ‘한동훈 당선’, “북구 발전을 위해 한동훈, 보수 재건을 위해 한동훈, 대한민국 개조를 위해 한동훈‘을 외쳤다.

한 후보는 인사말에서 “오늘은 따로 제가 드릴 말씀이 없다. 오늘 개소식에 와주신 구민들께서 하신 말씀과 제가 말씀드렸던 것처럼 북구를 발전시키고, 보수를 재건하고, 이재명 정권의 폭주를 막아내겠다”고 말했다. 개소식 2시간 전부터 한 후보 캠프에 지지자들이 몰리기 시작해 큰 혼잡이 빚어졌다. 경찰은 안전사고를 우려해 건물 입구에서 출입 인원을 통제해 상당수 지지자가 행사에 참석하지 못하고 발걸음을 돌리기도 했다.

반면 박 후보 같은 시각 열린 선거사무소 개소식에는 당 지도부부터 부산 의원들이 대거 참석해, 기선 제압에 주력하는 모습을 보였다.

장동혁 대표는 박 후보를 “북구가 낳고 북구가 키워낸 진짜 일꾼, 진짜 북구 사람”이라고 치켜세우며 하정우 더불어민주당 후보와 한 후보를 동시에 직격했다.

장 대표는 하 후보를 향해서는 “정치를 할 줄도 모르고 해서는 안 될 사람이다. 대한민국을 통째로 망가뜨리는 이재명이 찍어서 내려보낸 후보”라고 맹공했다.

이어 한 후보를 겨냥해 “국민의힘이 어렵게 된 건 분열해서인데, 갈등과 분열의 씨앗을 뿌린 사람이 아니라 박민식처럼 굳건하게 보수를 지켜온 사람이 당을 새롭게 굳혀야 한다”고 강조했다.

개소식에는 중진들과 당 소속 부산 의원 17명 중 9명도 함께했다. 원희룡 전 국토교통부 장관과 박형준 부산시장 후보도 지원사격에 동참했다. 권영세 의원은 “뜨내기는 가라”, “미워도 다시 한번”이라는 구호로 호응을 유도했다.

박 후보는 “가짜 북구 주민 대 진짜 북구 사람의 싸움에 필승으로 보답하겠다”며 “보수가 다시 일어서냐 주저앉느냐의 출발점에 북구가 있다”고 강조했다.

이처럼 당 지도부와 중진들이 단일대오를 강조했지만, 친한(친한동훈)계 의원들은 얼굴을 비추지 않으면서 ‘한 지붕 두 가족’ 분열상을 숨기지 못했다.

다만, 친한계로 분류된 현역 국회의원들은 한 후보의 선거사무소 개소식에도 참석하지 않았다.