경로당, 복지의 수혜 대상에서 이웃을 돌보는 지역공동체로 발전... 경로당 주5일 중식사업과 연계해 생활복지 거점 역할 수행

[헤럴드경제=박종일 선임기자]금천구(구청장 유성훈)는 시흥4동 한울경로당이 어버이날을 맞아 지역의 독거 어르신들을 초청해 정성 가득한 점심 나눔 행사를 진행했다고 밝혔다.

이날 행사에는 한울경로당 인근에 거주하는 독거 어르신 20여 명이 참석해 경로당에서 준비한 식사를 함께 나누고, 이웃들과 담소를 나누며 뜻깊은 시간을 보냈다.

이번 행사는 한울경로당 회원들이 자발적으로 마음을 모아 마련했다. 이용준 회장과 남춘자 총무를 비롯한 회원들이 십시일반 기부에 참여해 음식을 준비하며 이웃사랑을 실천했다.

지난해 2월 개소한 한울경로당은 동네 특성상 가파른 지형으로 외출이 쉽지 않던 어르신들에게 새로운 활력소가 되고 있다. 경로당이 문을 연 이후 “집 말고도 편하게 머물 수 있는 공간이 생겨서 좋다”는 반응이 이어지며, 어르신들의 새로운 쉼터이자 소통 공간으로 자리매김하고 있다.

경로당에서는 지역 어르신들을 위한 다양한 나눔 활동이 꾸준히 이어지고 있다. 지난해에도 어버이날 잔치상 행사, 복날 삼계탕 나눔, 추석맞이 송편 나눔, 연말 김치 나눔 등 여러 행사를 통해 따뜻한 공동체 문화를 만들어가고 있다.

특히, 금천구가 추진 중인 ‘경로당 주 5일 중식 지원사업’과 연계해 경로당이 단순한 여가 공간을 넘어 어르신들의 식사와 건강, 정서적 교류를 함께 돌보는 생활복지 거점 역할도 수행하고 있다.

한울경로당 관계자는 “어버이날을 맞아 외롭게 지내시는 어르신들께 작은 위로와 기쁨을 드리고 싶었다”며 “앞으로도 지역 어르신들과 함께하는 나눔 활동을 지속해 나가겠다”고 밝혔다.