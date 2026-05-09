“이재명 ‘삭죄 특검법’, 헌법질서 사법체계 훼손” “부산발전특별법, 대통령 한마디에 찍소리 못해”

[헤럴드경제(부산)=정형기 기자] 6·3 지방선거에 출마하는 국민의힘 부산 후보들이 더불어민주당이 추진하는 ‘공소취소 특검법’ 즉각철회와 부산발전특별법의 즉시제정을 촉구했다. 이들은 9일 부산시당에서 기자회견을 열고 “민주당이 발의한 공소취소 특검법은 헌법질서와 사법체계를 훼손하는 중대한 사안”이라 규탄했다.

박형준 부산시장 후보는 “조작기소 특검법은 권력의 최정점에 있는 대통령이 본인이 임명한 특검을 통해 자신의 죄를 삭제하는 ‘삭죄 특검법’”이라며 “이재명 대통령은 1년 전 헌법수호 선서가 무색하게 공소취소 특검법 철회 촉구가 아닌 특검을 도입하되 시기조절을 하라는 충격적 입장을 냈다”고 비판했다. 이어 “지방선거에 유불리를 따져 선거 이후에 추진하라는 정치적 계산서를 대통령이 직접 들이민 것과 진배없다”고 공격했다.

최진봉 중구청장 후보는 “부산글로벌허브도시특별법은 부산이 싱가포르 홍콩 같은 글로벌도시로 도약하기 위해 반드시 필요한 법안임에도, 대통령 한마디에 찍소리 한번 내지 못한 채 글로벌허브도시특별법이 마치 시대에 뒤떨어진 법인 양 비하하며 특별법 제정을 나몰라라 하고 있다”며 “부산발전특별법 제정을 가로막고 있는 행위를 즉각 중단하라”고 요구했다.

김효정 부산시의원 후보는 “부산 시민 160만명이 서명한 부산글로벌허브도시특별법을 이재명 대통령 한 사람 반대한다고, 문제 제기 한번 하지 못한 채 포기해 버린 민주당 정권”이라며 “강원, 전북 특별법은 통과시키고 부산특별법만 차별받고 있는데도 왜 부산만 차별하냐고 말 한마디 못하면서 지방발전을 운운하고 일 잘한다 자평하는 부끄러운 현실은 국민을 낯 뜨겁게 만든다”고 비난했다.

이들은 “부산글로벌허브도시특별법은 지역발전을 위한 핵심과제다. 정부와 국회는 조속히 법안처리를 재개하라”고 촉구하며 “국민의힘 6·3 지방선거 부산 출마자 전원은 시민의 뜻을 받들어 단호히 이재명 정권과 싸워나갈 것”이라 다짐했다.