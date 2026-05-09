[헤럴드경제=박세정 기자] 부산 북갑 국회의원 보궐선거에 출마한 무소속 한동훈 후보가 “보수를 재건해 대안 세력이 될 것”이라고 출사표를 던졌다.

9일 연합뉴스에 따르면, 한 후보는 이날 부산 북구 구포시장 인근 쌈지공원에서 열린 출마 기자회견에서 “이 대통령이 보낸 대리인을 꺾어 헌법 파괴를 막아낼 것”이라며 “보수를 재건해 대안 세력이 될 것”이라고 말했다.

한 후보는 ‘공소 취소 특검’과 관련해 “이재명 대통령 본인이 실제로 공소 취소를 하면 탄핵돼야 한다”며 공세 수위를 높였다. 그는 “우리는 이 대통령이 공소취소를 하면 탄핵해서 끌어내릴 수 있는 사람들”이라며 “이번 선거에서 승리해 국회에 들어가서 그 폭주를 막아내겠다”고 말했다.

국민의힘 지도부를 향한 비판의 목소리도 쏟아냈다. 그는 “국민의힘 일부 당권파가 민주당이 아닌 저를 이기려고 애쓰고 있다”며 “이런 퇴행들 때문에 제대로 견제가 안 돼서 이 대통령이 막 나가는 것”이라고 말했다. 그러면서 ”이번 승리를 통해 이재명 정권이 막 나가는 것과, 장동혁 당권파가 퇴행하는 것을 여러분과 함께 막을 수 있을 것”이라고 덧붙였다.

이어 “견제할 야당이 사라진 자리에서 그 피해를 우리 국민이 고스란히 떠안고 있다”며 “무너진 균형추를 이곳 북구갑에서 바로 세우겠다”고 강조했다.

박민식 국민의힘 부산 북구갑 후보와의 단일화 여부를 묻는 질문에는 “(저의) 승리로 보수와 대한민국이 재건될 것”이라며 “북구는 그동안 누려보지 못한 1순위와 갑의 지위를 찾게 될 거다. 그런 민심의 큰 열망 앞에서 정치공학적 문제는 종속적인 변수”라고 답했다.

국민의힘 복귀 가능성을 묻는 질문에는 “저는 (국민의힘에서) 탈당한 적이 없다. 부당하게 제명당했을 뿐”이라며 “저는 반드시 돌아간다”고 밝혔다.

오는 10일 선거사무소 개소식에 친한계 의원들의 참석을 만류한 것과 관련해서는 “(박민식 후보가) 같은 시간을 잡아서 일종의 세 싸움을 하지 않나”며 “시민들이 보시기에 좋아 보일 것 같지 않아서 오지 말라고 간곡하게 부탁했다”고 설명했다.