[헤럴드경제=나은정 기자] 그룹 쥬얼리 출신 이지현이 팀 탈퇴 후 수입에 대해 아쉬운 심경을 솔직하게 밝혔다.

6일 가수 서인영의 유튜브 채널에 공개된 영상 ‘천하의 서인영이 꼼짝도 못하는 쥬얼리 센언니들 (+박정아, 이지현)’에는 쥬얼리 멤버였던 이지현과 박정아가 출연해 과거 활동 시절을 회상했다.

이지현은 이날 팀 탈퇴 이유에 대해 “15살 때 데뷔해서 방송국밖에 모르고 살았다”며 “몸도 많이 아프고, 방송 외의 세상도 살아보고 싶었다. 내가 어떤 사람인지도 알고 싶고, 솔직히 놀고도 싶었다”고 고백했다.

이에 박정아는 “사람들의 에너지가 다 느껴지는데, 지현이가 너무 지쳐 있었다”며 “이제는 갈 때가 됐다고 생각했다”고 당시를 떠올렸다. 서인영 역시 “언니가 그만둔다고 했을 때 사실 잡을 수가 없었다”고 말했다.

탈퇴 직후 행복을 느꼈다는 이지현은 “초반엔 너무 좋았다. 집에서 편하게 방송 보는 것도 행복했다”면서도, 이후 쥬얼리가 ‘원 모어 타임’(One More Time)으로 큰 인기를 얻자 “행사를 헬기 타고 다닌다는데 ‘그럼 돈이 얼마야?’라고 생각했다. 사람인지라 돈 생각이 나더라”라고 현실적인 아쉬움을 털어놨다.

서인영은 이지현의 말에 “솔직히 그때 XX억 번 것 같은데, 지금 하나도 없다는 게 신기하다. 옷이랑 신발 사느라 다 썼다”고 답해 웃음을 자아냈다.

이지현은 쥬얼리 4집 활동을 마치고 2006년 팀을 탈퇴한 뒤 방송과 연기 활동을 이어오다 최근 헤어 디자이너로 새 도전에 나섰다.